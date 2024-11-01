刑事局優化打詐儀錶板功能 今邀財經名人胡睿涵、盧燕俐、胡立陽談反詐

刑事局邀請財經名人胡睿涵、胡立陽、盧燕俐等人一起宣導反詐。（記者邱俊福翻攝）

2024/11/01 13:13

〔記者邱俊福／台北報導〕刑事局為建構全民防詐意識，持續優化「打詐儀錶板」功能外，今天上午特別召開記者會公布上月前5大高發詐欺案類，並邀請常遭詐團冒名的財經名人胡睿涵、盧燕俐、胡立陽等人一起現身說法，向民眾提供防範詐欺要點與破解詐團的詐術與手法。

刑事局長周幼偉表示，打詐儀錶板將持續優化，目前提供近期整體詐欺犯罪發生趨勢、高發手法數據、各縣市與前期增減情形提出說明，並邀請名人現身說法，以及詐騙話術關鍵字圖卡進行宣導，也會在一個月內強化網站與資料庫建置，讓網頁內容能夠呈現各縣市詐欺犯罪趨勢及打詐成果，並豐富防詐宣導內容，讓民眾可以依自身遇到情境，在防詐小幫手的協助下，瞭解自己遭遇到哪種詐騙手法，並提破解方法，讓民眾免於受騙。

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而從上月份的詐欺數據得知，前5大高發詐欺案類即佔總受理數61.87%，依序為假投資詐騙22.91%、網路購物詐騙14.41%、假買家騙賣家11.9%、假交友（投資詐財）6.62%、中獎通知詐騙6%。

財經名人胡睿涵則於分享反詐經驗時，強調要避免受害，自己救自己最為根本，並提供切斷網路走向實體、天下沒有白吃的午餐、重複查證等三隻保護傘，提醒民眾，切勿輕信來路不明的高額報酬訊息。

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