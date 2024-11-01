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    參加遶境沒拿到便當涼水 轎班持棍打趴廟方人員

    苗栗縣後龍鎮一間宮廟於日前辦理遶境活動時，疑似因主辦方未準備便當涼水，引發轎班成員不滿，持轎桿將廟方人員毆打倒地，被民眾拍下PO網。（翻攝「社會事新聞影音」）

    苗栗縣後龍鎮一間宮廟於日前辦理遶境活動時，疑似因主辦方未準備便當涼水，引發轎班成員不滿，持轎桿將廟方人員毆打倒地，被民眾拍下PO網。（翻攝「社會事新聞影音」）

    2024/11/01 13:09

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣後龍鎮一間宮廟於日前辦理遶境活動時，疑似因主辦方未準備便當涼水，引發轎班成員不滿，持轎桿將廟方人員毆打倒地，被民眾拍下PO網。對此，轄區竹南警分局表示，未接獲民眾報案，將通知相關人員說明，以釐清詳細案情。

    據「社會事新聞影音」網路平台的畫面影像顯示，該事件發生於10月27日晚間，後龍鎮聖財宮舉辦20週年遶境祈福活動，疑因主辦方未準備便當涼水引發轎班不滿，成員持轎棍將廟方人員毆打倒地。竹南警分局於今（1）日於網路巡邏時，發現此篇貼文也展開調查。

    經警方了解，宮廟遶境成員疑似後勤物資分配問題而起糾紛，惟當天均未接獲民眾報案有衝突案件。因網路流傳影像零碎，警方為求謹慎，將通知相關人員到場說明，以釐清詳細案情。

    警方呼籲，民眾參與宮廟活動應遵守秩序並保持和平理性，如遇糾紛切勿衝動行事，應立即報警請警方到場協助，如有鬥毆情事將依法嚴辦。

    廟方人員受訪表示，被打的是陳姓宮主的二兒子，打人的也不知道是哪間廟宇的人；事發當時遶境活動已經快結束，準備回宮，才有人說沒拿到涼水（茶、飲料），然後宮主兒子跟對解釋到一半，就發生衝突，經了解是溝通誤會。

    廟方表示，陳姓宮主的二兒子有到醫院檢查，有輕微腦震盪、手指骨頭有斷，目前有報案。但後續是否提吿，廟方表示不方便透露。

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