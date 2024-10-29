為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    高雄警破獲社區型「九仔生」賭場逮11人 8旬婦手裹紗布照賭

    鳳山警方破獲社區型「九仔生」賭場，警方甕中捉鱉逮11人送辦。（讀者提供）

    鳳山警方破獲社區型「九仔生」賭場，警方甕中捉鱉逮11人送辦。（讀者提供）

    2024/10/29 12:22

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市警方破獲社區型「九仔生」賭場，查獲陳姓女場主占用鳳山區中崙國宅社區涼亭公然聚賭，連8旬婦手裹紗布也要賭，警方趁賭客拚輸贏之際，一擁而上逮人，一行人驚慌逃竄，仍被警方甕中捉鱉逮11人，警訊後全依賭博罪嫌送辦，解決社區治安問題。

    鳳山警分局督察組近來接獲民眾檢舉，指稱鳳山區中崙國宅社區有人長期占用廣場涼亭公然聚賭，造成社區居民困擾，警方據報展開調查，掌握賭場大多利用下午時間，聚集在社區廣場涼亭賭博，觀察周邊地形後，佈署警力多點監控。

    警方昨見時機成熟，佈署過埤等3所共15名警力，趁賭場多人聚集，賭客玩到渾然忘我，拚輸贏較勁之際，當場一擁而上逮人，賭客見警驚慌逃竄，不過警方早已包圍現場，陳姓女場主藏身行道樹後方，仍被警方眼尖揪出，甕中捉鱉逮獲11人。

    警方查獲陳姓女場主（72歲）、鄭姓莊家（62歲） 、吳姓服務人員（72歲） ，以及王女等8名賭客，總計2男9女，現場查扣賭資1100元，起獲紙質撲克牌「九仔生」等物，將一行人帶回過埤所偵辦。

    警方調查，陳女經營「九仔生」賭場，且賭客大多是社區長輩，由大家輪流做莊，現場無人把風，賭客年齡加總超過700歲，年紀最大是王姓婦人80多歲，手受傷以紗布包紮也要賭，每注金額100元，雖然賭資金額不多，但長期占用社區廣場涼亭聚賭，引發社區居民不滿。

    賭客大多是菜籃族，因好玩賭博怡情，落網後感到慚愧，楊女11人到案均坦承賭博犯行，警訊後將楊女等3人依賭博罪嫌移送法辦，其餘王女等8人不予解送，仍依賭博罪嫌函送法辦，解決社區治安問題。

    鳳山警方破獲社區型「九仔生」賭場，年紀最大8旬婦手裹紗布也要賭。（讀者提供）

    鳳山警方破獲社區型「九仔生」賭場，年紀最大8旬婦手裹紗布也要賭。（讀者提供）

    警方查扣賭資1100元等物。（讀者提供）

    警方查扣賭資1100元等物。（讀者提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播