高雄警破獲社區型「九仔生」賭場逮11人 8旬婦手裹紗布照賭

鳳山警方破獲社區型「九仔生」賭場，警方甕中捉鱉逮11人送辦。（讀者提供）

2024/10/29 12:22

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市警方破獲社區型「九仔生」賭場，查獲陳姓女場主占用鳳山區中崙國宅社區涼亭公然聚賭，連8旬婦手裹紗布也要賭，警方趁賭客拚輸贏之際，一擁而上逮人，一行人驚慌逃竄，仍被警方甕中捉鱉逮11人，警訊後全依賭博罪嫌送辦，解決社區治安問題。

鳳山警分局督察組近來接獲民眾檢舉，指稱鳳山區中崙國宅社區有人長期占用廣場涼亭公然聚賭，造成社區居民困擾，警方據報展開調查，掌握賭場大多利用下午時間，聚集在社區廣場涼亭賭博，觀察周邊地形後，佈署警力多點監控。

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警方昨見時機成熟，佈署過埤等3所共15名警力，趁賭場多人聚集，賭客玩到渾然忘我，拚輸贏較勁之際，當場一擁而上逮人，賭客見警驚慌逃竄，不過警方早已包圍現場，陳姓女場主藏身行道樹後方，仍被警方眼尖揪出，甕中捉鱉逮獲11人。

警方查獲陳姓女場主（72歲）、鄭姓莊家（62歲） 、吳姓服務人員（72歲） ，以及王女等8名賭客，總計2男9女，現場查扣賭資1100元，起獲紙質撲克牌「九仔生」等物，將一行人帶回過埤所偵辦。

警方調查，陳女經營「九仔生」賭場，且賭客大多是社區長輩，由大家輪流做莊，現場無人把風，賭客年齡加總超過700歲，年紀最大是王姓婦人80多歲，手受傷以紗布包紮也要賭，每注金額100元，雖然賭資金額不多，但長期占用社區廣場涼亭聚賭，引發社區居民不滿。

賭客大多是菜籃族，因好玩賭博怡情，落網後感到慚愧，楊女11人到案均坦承賭博犯行，警訊後將楊女等3人依賭博罪嫌移送法辦，其餘王女等8人不予解送，仍依賭博罪嫌函送法辦，解決社區治安問題。

鳳山警方破獲社區型「九仔生」賭場，年紀最大8旬婦手裹紗布也要賭。（讀者提供）

警方查扣賭資1100元等物。（讀者提供）

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