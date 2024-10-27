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    加LINE就能賺錢？ 老翁落詐騙陷阱差點被騙30萬

    警方到場阻詐。（記者王冠仁翻攝）

    警方到場阻詐。（記者王冠仁翻攝）

    2024/10/27 11:12

    〔記者王冠仁／台北報導〕七旬扶姓老翁透過手機通訊軟體Line輾轉加入一個投資群組，他沒發現自己被騙，還依「外國網友」所說，打算到住家附近的銀行匯款30萬元要進行投資。幸虧行員詢問時發現異狀報警，轄區員警及時趕到，在他面前揭穿詐騙集團的謊言。

    北市警中正一分局今天公布此次詐騙集團的行騙話術，也呼籲民眾詐騙手法層出不窮，誇稱「高報酬、高獲利」網路投資群組均為詐騙，家中若有高齡長者，應多留心其交友狀況，不肖人士常利用錯誤資訊誘使民眾深陷其中，民眾接獲可疑訊息、電話，務必撥打警政署165反詐騙諮詢專線或110報案專線查證。

    警方調查，住在台北市的70歲扶姓老翁，先前透過手機通訊軟體Line輾轉加入一個投資群組，在群組中有外國網友宣稱有特殊投資管道，可以穩賺不賠、獲利翻倍。扶心癢難耐，他進一步追問，對方聲稱只要加入加入line投資帳號「Millennium」，就能進一步投資，只不過要先匯款到指定帳號才能操作。

    扶不察，跑到元大銀行城中分行要辦理臨櫃匯款30萬元，但行員詢問匯款用途時，他卻語焉不詳，行員隨即報警。轄區員警到場後進一步追問，這才發現扶遇上典型的投資詐騙，員警隨即用過往的詐騙新聞案例向他勸說，他這才發現自己被騙，最終放棄匯款。

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