潮州分局2個月破3起詐騙案 全為馬來西亞籍車手

警方埋伏後逮獲的1名馬國籍車手。（圖由警方提供）

2024/10/26 16:36

〔記者陳彥廷／屏東報導〕詐騙猖獗，屏東縣潮州警分局再次藉由安排再交易後逮獲車手，而這已是2個月內以來的第3起案件，引發外界關注，警方則強調，目前尚看不出直接關聯，但全台約2個月左右，已傳出有30名馬來西亞籍車手，不排除已成為詐團為脫身的招術之一。

潮州分局光華派出所日前受理民眾報案，指自己今年6月時在LINE上看到投資廣告，一時興起加入投資群組，因聽信群組內容宣稱投資獲利穩賺不賠的話術，自8月份起陸續與對方面交4次，但顆利未收，還損失268萬元。

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所長吳俊生、四林所所長莊賜文和偵查隊偵查員王禹翔隨即組成聯合專案小組，還編排資深員警帶領分局新進同仁進行查緝勤務累積經驗，並安排再度面交118萬元時，由員警便衣喬裝埋伏在旁，當場逮捕馬來西亞籍的韓姓車手。

警方指出，光是潮州分局轄區內詐騙案件，這2個月間就已逮獲3起，巧合的是，3人皆為馬來西亞籍的華僑，現傳聞全台至少已逮獲30名馬籍車手，令人起疑是不是在詐騙圈現在已引入「歸國華僑」利用身份掩飾，讓首腦持續隱身幕後。

資深員警表示，車手因要「拋頭露面」，等同是詐團中被捕機率較高者，因此極易遭到切割並製造溯源斷點，這波操作疑似就是透過在東南亞的人蛇集團，找上外觀及口音接近台灣本地人的華僑，並以打工名義誘騙而來，就像當初將台灣人騙去柬埔寨詐騙園區的模式，只是對象及地點轉移回來台灣，這次並將風險轉嫁給外籍人士，藏鏡人卻能隱身幕後詐取他人財物。

潮州分局長林明波呼籲，投資詐騙盛行，民眾使用社群媒體時應對此類投資廣告或line投資群組提高警覺，尤其投資詐騙常以「投資獲利、穩賺不賠」等話術或在群組張貼獲利訊息，民眾上網時應提升敏銳度，針對這種「好康的」訊息須特別提高警覺，千萬別被迷惑而依照指示匯款或進行面交，小心查證才不會落入詐騙集團的圈套。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方埋伏後逮獲的1名馬國籍車手。（圖由警方提供）

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