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台中非法移工大半夜路上拖行李 沒等到小黃、警車先到了

經盤查，4人都是失聯移工。（警方提供）

經盤查，4人都是失聯移工。（警方提供）

2024/08/25 20:06

〔記者許國楨／台中報導〕4名外籍人士前天各自拖著行李，大半夜在台中東協廣場附近行走，因形跡可疑引起巡邏員警注意攔檢，經查，其中2人是逃逸移工，另兩人則是非法登岸的「跳船」漁工，而都是印尼同鄉的4人稍早才會合，原打算一起搭車到住宿地點，結果沒等到小黃反而警車先到，通通面臨遣返命運。

台中市第一分局繼中派出所警員林正傑，當天凌晨在東協廣場附近巡邏時，突然發現4名外籍人士拖著行李箱站在路中間，「大半夜的到底是在等誰？」林員察覺有異便上前詢問，沒想到年紀都在20多歲的這3男1女，竟然都是印尼籍的逃逸移工，其中2名男子更是未獲核發臨時停留許可，非法登岸的「跳船」漁工。

經查，原來他們當天稍早才會合，為了要找其他住宿的地方，再伺機尋找非法打工機會，才會大半夜拖著行李箱、大包小包地站在路邊等計程車，沒想到這樣的行為卻引起員警注意，4名失聯移工沒有等到小黃，反而等來警用巡邏車，警詢後依違反入出國及移民法移送移民署台中專勤隊。

第一分局提醒民眾，聘用未經勞動部許可之移工，一經查獲確認違法，依就業服務法可處15萬元以上75萬元以下罰緩，5年內再犯更涉及刑事責任，最重將面臨3年以下有期徒刑、拘役或併科120萬元以下罰金，切勿心存僥倖以身試法。

巡邏員警發現4名移工拖著行李站在路旁。（警方提供）

巡邏員警發現4名移工拖著行李站在路旁。（警方提供）

經盤查，4人都是失聯移工。（警方提供）

經盤查，4人都是失聯移工。（警方提供）

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