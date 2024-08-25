澎湖夜半台灣LV俠出沒 還手持小鋁棒恐嚇路過車輛

後座乘客狀似手持小鋁棒，口中念念有詞。（澎湖交通觀察日誌提供）

2024/08/25 15:17

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖白沙瓦硐支道，昨（24）日深夜時段，1名機車騎士後載1名男子，2人年紀都相當年輕，其中後座男子，竟是用俗稱台灣LV包的格子狀菜籃袋，充當安全帽，可能發現有人在錄影，竟手拿小鋁棒不停比畫，讓拍攝民眾相當害怕，因此投稿《澎湖交通觀察日誌》，引發廣泛討論。

根據《澎湖交通觀察日誌》投稿內容指出，民眾昨日晚間10時30分許，行經白沙瓦硐附近，突然發現2人搭乘1輛機車，雖然車牌翹起，同時未依規定裝擋泥板，但前面騎士還正經八百戴著全罩式安全帽，附載乘客則使用台灣婆婆媽媽，上菜市場購物神器-格子狀菜籃袋，直接套上頭部，這種俗稱台灣LV菜籃包，新增安全帽用途。

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由於這樣的裝扮，實在太令人好奇，引發民眾的好奇心，拿出手機進行側拍錄影存證，不料被機車後方乘客發現，竟惱羞成怒，拿出狀似小鋁棒物品，一直在手中飛舞，同時嘴裡念念有詞，由於當時夜色暈暗，民眾表示看起來是隻小鋁棒，讓人心生懼怕，還好前面騎士沒有停車，還是一直向前行駛，才避免衝突擴大。

其實後方乘客未戴安全帽，除了依法可罰鍰500元外，手持狀似小鋁棒物品，還可能吃上刑法恐嚇罪，處2年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。恐嚇罪基本上只要讓人心生恐懼，造成不安全感都算在內。依照刑法內容敘述，讓人感到恐懼不安就構成恐嚇罪，但最後認定仍在院檢司法單位。

頭戴台灣LV菜籃袋，手持小鋁棒，都是觸法行為。（澎湖交通觀察日誌提供）

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