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首頁　>　社會

台中男4條詐欺通怕被關 遇警皮皮剉狂奔仆街下場慘

王男假意配合員警，隨即拔腿狂奔。（警方提供）

王男假意配合員警，隨即拔腿狂奔。（警方提供）

2024/08/25 14:58

〔記者許國楨／台中報導〕台中市王姓男子因涉及4起詐欺案遭通緝，逃亡期間深居簡出連機車也不敢用，原以為如此低調將被查獲風險降到最低，未料前天步行途中因穿越馬路被巡邏員警盯上時，他渾身顫抖辯稱忘記身分證字號，隨即拔腿狂奔，逃竄過程中還摔倒被警方當街逮捕，除全身多處皮肉傷，也被警方解送歸案。

台中市第一分局大誠分駐所員警吳柏宏、鄭育銘，當天下午巡經中區中華路與公園路口時，發現路旁步行的35歲王男形跡可疑一路尾隨，隨後在柳川西路與公園路口見王男未依規定穿越馬路攔停，通緝中王男因心虛，見警靠近盤查渾身顫抖，一度辯稱忘記身分證字號，並謊稱證件在租屋處，能否前往拿取。

惟身經百戰的吳、鄭2員早已識破王男伎倆，王男自知瞞不過員警假意配合，立即趁隙轉身逃跑，員警則騎乘警用機車於後方追趕，沿途只見王男亂竄還折返跑給警察追，最後仍因不慎摔倒當街束手就擒，經查，王男因涉及4起詐欺案分遭台中地檢署及台中地院發布通緝，其中還有一起因此被判刑4年多，因畏罪不願入監執行展開逃亡四處躲藏。

警方詢後將王男解送歸案；第一分局呼籲，逃避法律責任，並不能讓本身應負罪責從此免除，法網恢恢，疏而不漏，犯下的錯誤就應面對法律的制裁，另鼓勵民眾若發現可疑份子或不法情事時，請立即向鄰近派出所報案，警方必定嚴查速辦，維護良好的社會治安。

王男逃竄途中不慎摔倒受傷。（警方提供）

王男逃竄途中不慎摔倒受傷。（警方提供）

警方當街逮捕王男。（警方提供）

警方當街逮捕王男。（警方提供）

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