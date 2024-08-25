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補教師投資虛擬貨幣200萬 匯款到警示帳戶才驚覺受騙

埋伏警力趁雙方在車上交易時，上前敲車窗逮捕韓姓車手。（記者陸運鋒翻攝）

埋伏警力趁雙方在車上交易時，上前敲車窗逮捕韓姓車手。（記者陸運鋒翻攝）

2024/08/25 14:48

〔記者陸運鋒／台北報導〕台北市李姓補教師落入投資虛擬貨幣詐騙陷阱，3個多月來投入200萬元，直到文山一分局警方發現李男匯款到警示帳戶，通知到警所說明才驚覺被騙，警方便與李男配合將詐團成員約出，趁雙方交易時逮捕韓姓車手，詢後移送偵辦。

文山警一分局調查，從事補教工作的55歲李男，5月時在臉書看見投資虛擬貨幣廣告，點入後便加入LINE群組，他看見其他帳號紛紛貼出獲利對帳單，還以為真的可以賺大錢，經慫恿之下，下載對方所提供的假APP。

據查，李男這段期間面交3次及匯款4次，總共投入200萬元，直到警方發現李男所匯款的為警示帳戶，聯繫請他前往派出所說明，李男這才發現遭到詐騙，進而向警方報案。

警方今表示，李男當天配合警方與詐團成員面交儲值，但狡猾的23歲韓姓車手，則駕駛自小客車掩人耳目，停在木柵路三段路邊要求李男上車交易，不過，埋伏警方仍趁雙方交易時逮人，並查扣合約書、點鈔機及自小客車1輛。

據指出，韓嫌在2個多月前，才因詐欺案遭到警方查獲，這次又重蹈覆轍，警方詢後，依詐欺、洗錢防制法等罪嫌，將韓嫌移送台北地檢署偵辦，另持續追查其他共犯。

警方呼籲，勿輕信網路上的投資廣告，如遇到類似情況，可隨時撥打110報案或165反詐騙專線諮詢和檢舉，以保護自身財產安全。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方查扣合約書、點鈔機、手機2支等相關證物。（記者陸運鋒翻攝）

警方查扣合約書、點鈔機、手機2支等相關證物。（記者陸運鋒翻攝）

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