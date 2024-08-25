男開賓士掛網購偽造車牌上路 國3服務區被查獲送辦

國道7隊於國道3號南投服務區查獲1輛賓士轎車懸掛偽造車牌。（圖由國道7隊提供）

2024/08/25 10:46

〔記者佟振國／南投報導〕國道公路警察局第7大隊昨（24）日深夜在國道3號南投服務區，查獲39歲林姓男子所駕駛的賓士轎車涉嫌懸掛偽造車牌，將車輛吊回調查，轎車為林男向友人借開，偽造車牌則是從網路購得，警詢後除依刑法偽造特種公文書及行使偽造特種文書等罪嫌移送，也依道路交通管理處罰條例告發，汽車所有人最高可處1萬800元罰鍰。

警方調查，昨夜11點多有民眾在國道3號南投服務區的C區停車場，發現有輛賓士轎車疑似懸掛假車牌而報警，國道7隊接獲南投分局轉報立即派員趕赴現場，將車輛拖吊回名間分隊，帶回開車的39歲林姓男子進行偵辦。

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調查林男所駕駛的賓士轎車非本人所有，而是向朋友借來的，至於偽造車牌則是透過網路購得，警依偽造特種公文書及行使偽造特種文書等罪移送南投地檢署偵辦，並持續追查偽牌來源，而男子的行為最重可處1年有期徒刑。

至於根據道路交通管理處罰條例12條規定，車輛使用偽造、變造或矇領之牌照，處汽車所有人3600元以上1萬800元以下罰鍰，並禁止其行駛，請用路人確實遵守行車規定，切勿心存僥倖。

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