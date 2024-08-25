為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

男開賓士掛網購偽造車牌上路 國3服務區被查獲送辦

國道7隊於國道3號南投服務區查獲1輛賓士轎車懸掛偽造車牌。（圖由國道7隊提供）

國道7隊於國道3號南投服務區查獲1輛賓士轎車懸掛偽造車牌。（圖由國道7隊提供）

2024/08/25 10:46

〔記者佟振國／南投報導〕國道公路警察局第7大隊昨（24）日深夜在國道3號南投服務區，查獲39歲林姓男子所駕駛的賓士轎車涉嫌懸掛偽造車牌，將車輛吊回調查，轎車為林男向友人借開，偽造車牌則是從網路購得，警詢後除依刑法偽造特種公文書及行使偽造特種文書等罪嫌移送，也依道路交通管理處罰條例告發，汽車所有人最高可處1萬800元罰鍰。

警方調查，昨夜11點多有民眾在國道3號南投服務區的C區停車場，發現有輛賓士轎車疑似懸掛假車牌而報警，國道7隊接獲南投分局轉報立即派員趕赴現場，將車輛拖吊回名間分隊，帶回開車的39歲林姓男子進行偵辦。

調查林男所駕駛的賓士轎車非本人所有，而是向朋友借來的，至於偽造車牌則是透過網路購得，警依偽造特種公文書及行使偽造特種文書等罪移送南投地檢署偵辦，並持續追查偽牌來源，而男子的行為最重可處1年有期徒刑。

至於根據道路交通管理處罰條例12條規定，車輛使用偽造、變造或矇領之牌照，處汽車所有人3600元以上1萬800元以下罰鍰，並禁止其行駛，請用路人確實遵守行車規定，切勿心存僥倖。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
高雄今年已查獲52件偽造車牌 總計欠款107萬
2024/08/20 23:06

高雄今年已查獲52件偽造車牌 總計欠款107萬
當場被抓包！到屏東監理站上道安講習 竟開偽造車牌車輛
2024/08/16 19:47

當場被抓包！到屏東監理站上道安講習 竟開偽造車牌車輛
impression

全球音樂獎女歌手 蔡家蓁美白妙招
註銷偽造號牌車輛全都錄 竹市警與監理站智慧停車柱吊銷33件
2024/08/22 12:46

註銷偽造號牌車輛全都錄 竹市警與監理站智慧停車柱吊銷33件
刑事局「淨牌專案」掃蕩偽造車牌 10天查獲30件、查扣假車牌60面
2024/08/16 16:31

刑事局「淨牌專案」掃蕩偽造車牌 10天查獲30件、查扣假車牌60面
impression

金融併購案 大股東適格性之重要性
農曆七月槍枝藏金爐想保平安 屏東假車牌男還是栽了
2024/08/24 09:29

農曆七月槍枝藏金爐想保平安 屏東假車牌男還是栽了
假車牌猖獗！ 霧峰烏日「炸街車」掛註銷、試車牌囂張上路
2024/08/22 19:05

假車牌猖獗！ 霧峰烏日「炸街車」掛註銷、試車牌囂張上路
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播