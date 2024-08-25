為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

毒販暗夜違停露餡 警搜出各式新興混合毒品

南市四分局員警查獲違停車子的郭姓男子（紅衣者）車內藏有約六百公克各式新興毒品。（圖由警方提供）

南市四分局員警查獲違停車子的郭姓男子（紅衣者）車內藏有約六百公克各式新興毒品。（圖由警方提供）

2024/08/25 10:44

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市警局第四分局育平派出所員警於8月24日凌晨4時許執行超商巡邏勤務時，在安平區健康三街周邊發現郭姓男子（34歲）違規停車在紅線上，員警趨前盤查，赫見其車內有數百公克大量各式的新興混合毒品；郭男本身也有2、3級毒品陽性反應，訊後被依毒品等罪嫌送辦，警方並將請檢察官聲押郭男。

警方盤查發現過去曾販毒過的郭嫌，車內藏有新興、新花樣的毒品彩虹菸13包（234支、共415.35公克、三級毒品卡西酮陽性反應）、哈密瓜錠5包（共11公克、二級毒品安非他命陽性反應）、三級毒品K他命15包（共44.69公克）、混合型毒品咖啡包47包（共129.22公克、三級毒品卡西酮陽性反應），毒品部分共約600公克、不法所得新台幣9萬8100元及用以販毒聯繫的行動電話等；郭男本身尿液檢驗初篩也呈現二、三級毒品陽性反應。

對於郭嫌涉在吸食毒品後駕車部分，警方製作測試觀察紀錄表後，依違反毒品危害防制條例意圖販賣而持有、涉嫌刑法公共危險罪移送台南地檢署偵辦，也將建請檢察官聲請羈押郭嫌，避免再「毒害」社會大眾。

南市警四分局長曹儒林表示，肯定同仁落實勤務、積極緝捕防止潛在危害，遏阻大量毒品流出和擴大危害，也將向上追溯毒品來源，並針對郭嫌提供給下游藥腳與吸食部分，進一步追查偵辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
新北汐止名貴婦挨詐損逾千萬 警方逮2人、查獲1包毒咖啡
2024/08/25 10:16

新北汐止名貴婦挨詐損逾千萬 警方逮2人、查獲1包毒咖啡
北市警搗「喪屍煙彈」煙油倉庫 查扣市價逾500萬煙油
2024/08/24 11:51

北市警搗「喪屍煙彈」煙油倉庫 查扣市價逾500萬煙油
impression

日月光舉辦永續探索營 將綠色風潮蔓延國小校園
農曆七月槍枝藏金爐想保平安 屏東假車牌男還是栽了
2024/08/24 09:29

農曆七月槍枝藏金爐想保平安 屏東假車牌男還是栽了
毒品通緝犯持刀要脅 潭子警辣椒水壓制逮人
2024/08/24 17:09

毒品通緝犯持刀要脅 潭子警辣椒水壓制逮人
impression

維持金融市場秩序安定 兩方合意之金金併應優先尊重
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播