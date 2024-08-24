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雲林凶殺案！大哥疑爭家產不成 砍傷弟媳姪女3人被收押

62歲張男（前中）砍傷弟媳、姪女3人，檢方訊後依殺人未遂、傷害等罪向雲林地方法院聲請羈押獲准。（記者李文德攝）

62歲張男（前中）砍傷弟媳、姪女3人，檢方訊後依殺人未遂、傷害等罪向雲林地方法院聲請羈押獲准。（記者李文德攝）

2024/08/24 20:27

〔記者李文德／雲林報導〕62歲張男昨晚8點半左右，前往雲林縣莿桐鄉弟弟家疑似要討家產遭拒，憤而拿水果刀砍傷弟媳與2名姪女，所幸3人送醫後已無生命危險。斗六警分局今中午12點30分移送雲林地檢署偵辦，檢方訊問後認張嫌涉殺人未遂、傷害等罪，且犯罪嫌疑重大，所犯為5年以上重罪，有逃亡及反覆實施之虞，向雲林地方法院聲請羈押獲准。

昨晚8點半，張男為了家產到老家與弟弟爭吵，後來弟弟外出報案，2名姪女恰好返家，又遇他二度爭持。由於爭吵聲音過大，引起附近鄰居關注。

鄰居透露當下聽到拍桌聲，疑似還聽到大聲斥責「沒見沒小」，引起張嫌惱羞拿家中水果刀朝姪女、弟媳砍擊，小姪女逃出屋外，張男緊隨其後，被剛抵現場的警察以現行犯逮捕。

此案造成52歲弟媳左腰有刀傷、26歲大姪女左側穿刺傷併左側氣血胸、19歲小姪女部及氣管穿刺傷、背部刺傷等傷害，經送醫後均無生命危險，弟媳已出院，其餘兩人經手術後住院治療中。

據了解，多年前張男與弟弟分家獲得100萬現金，另莿桐鄉這處住宅為兄弟倆共有財產，現由弟弟現住，但張嫌認為早年興建房屋他出錢較多，要弟弟將0.1公頃農地交換房屋所有權。

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