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    首頁　>　社會

    雲林莿桐砍傷弟媳姪女3人案 疑因一句話引殺機

    張嫌疑因家產與弟弟一家發生爭執，持刀砍傷弟媳及兩名姪女。（記者李文德攝）

    張嫌疑因家產與弟弟一家發生爭執，持刀砍傷弟媳及兩名姪女。（記者李文德攝）

    2024/08/24 11:11

    〔記者李文德／雲林報導〕雲林莿桐鄉昨晚驚傳殺人案，62歲張男前往弟弟家中，疑似討要家產遭拒，鄰居疑似聽到一句「沒見沒小」（意即不要臉），引起張男惱羞，憤而拿起屋中水果刀砍傷弟媳與兩名姪女，造成3人分別受到輕重傷送醫，所幸皆無生命危險。

    鄰居透露，張嫌現居基隆，從事鐵工，多年前與弟弟分家獲得100萬現金，弟弟、弟媳、2姪女與80多歲老母親和40多歲妹妹同住。不過張嫌近期屢屢為了家產分配，到弟弟家中鬧事，還曾經砸毀窗戶。

    據了解，莿桐鄉這處老家是兄弟倆共有財產，現由弟弟居住，不過張嫌認為早年興建房屋他出錢較多，當時家產分配不均，要弟弟將0.1公頃農地來交換房屋的所有權。

    據了解，昨晚8點半左右，張男再度為家產到老家與弟弟爭吵，後來弟弟外出報案，2名姪女恰好返家，發現大伯又跑到家中鬧事，與他二度爭執。由於爭吵聲音過大，鄰居聽到大聲拍桌，甚至疑似聽到一句「沒見沒小」（意即不要臉），引起張男惱羞拿起家中水果刀朝姪女們刺擊，弟媳聽到聲響下樓保護女兒，也因此遭砍傷。

    小姪女逃出屋外，張男隨後追出，趕到現場的警方大聲喝令嫌犯，並依現行犯當場逮捕。此案導致52歲弟媳左腹部撕裂傷，25歲姪女左肩、背部都有刀傷，20歲小姪女則是頸、背、左手都受傷，送醫後3人均無生命危險。

    斗六警分局表示，後續將調查真正行兇原因，全案移請雲林地檢署偵辦。呼籲遇有糾紛應理性溝通，尋求相關機構協助或報警，切勿使用暴力手段。

    警方將調查真正行兇原因，全案移請雲林地檢署偵辦。（記者李文德攝）

    警方將調查真正行兇原因，全案移請雲林地檢署偵辦。（記者李文德攝）

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