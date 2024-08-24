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首頁　>　社會

中警用AI即時車辨系統 不到兩小時抓到23輛「炸街車」

即時車辨系統（右下）主動警示違規車牌。（讀者提供）

即時車辨系統（右下）主動警示違規車牌。（讀者提供）

2024/08/24 13:02

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中大里區環中東路五段逢週休常有「炸街車」呼嘯擾民，台中警方會同市府環保局與交通部台中區監理所祭出「馬上抓測罰」策略，運用AI即時車辨系統主動警示違規車牌，兩小時內攔檢23輛疑似噪音改裝車，民眾讚稱爆音車消失了。

環中東路五段位於台74快速道路下方，常有「炸街車」趕往136縣道車聚，沿途高速拉轉、催油高分貝讓居民崩潰，霧峰警分局23日凌晨前趕往池王宮前，會同環境保護局及台中區監理所聯合稽查，於雙向路檢點架設AI即時車辨系統，系統主動偵辨車牌，2小時內攔查檢驗23輛疑似噪音及排氣改裝車。

霧峰分局交通組長郭育奇說，即時車辨系統拍到註銷、失竊等違規車牌，巡邏車內警用小電腦會主動警示，當晚攔檢測音後有16輛不合格，依噪音管制法及空氣污染防制法，由環保局裁處罰鍰4萬1700元。

有違規駕駛駕乘黃色德系改裝車，遭攔測改裝噪音高達90分貝以上，車主當場收到3600元罰單，也有車輛懸掛偽變造車牌，被依道路交通管理處罰條例處3600元以上、1萬800元以下罰鍰並扣繳牌照。

德系改裝車噪音超標。（讀者提供）

德系改裝車噪音超標。（讀者提供）

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