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大吊車拋錨害淡水尖峰時段塞爆 警開出2罰單

新北市淡水中正東路昨尖峰時段一輛大吊車拋錨擋路，警方趕抵疏導交通，聯繫業者派員排除，截至事發後3個半小時，總算排除路障，交通恢復順暢。（記者吳仁捷翻攝）

新北市淡水中正東路昨尖峰時段一輛大吊車拋錨擋路，警方趕抵疏導交通，聯繫業者派員排除，截至事發後3個半小時，總算排除路障，交通恢復順暢。（記者吳仁捷翻攝）

2024/08/24 11:04

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市淡水區中正東路昨天於尖峰時段傳出一輛大吊車拋錨「顧路」，由於該路段為唯一聯外要道，造成通往淡水市區交通打結，甚至回堵到台北市、關渡大橋，駕駛哀號遍野；淡水警方獲報，出動10名警力加強疏導緩解車潮，並連繫業者修復移除，截至晚間9時許，吊車趕抵，才將故障車輛移置一旁，總算排除擋道約3個半小時的路障，警方對司機祭出兩張罰單警告。

警方23日傍晚5時20分獲報，淡水區中正東路二段發生一輛100噸大吊車拋錨，佔據外側車道，由於該車體積龐大，造成原本就壅塞的該路段交通嚴重回堵，淡水警方立即啟動機動交通疏導機制，派出交通分隊、竹圍所共10名警力，在事發路段擺設交通錐、手動延長路口綠燈號誌，加強管制及疏導以減緩交通影響。

期間警方要求業者盡速移除，降低對交通影響，公司從鶯歌派出拖吊車、並從新竹縣通知技師前來，排除拋錨大吊車排檔故障，截至晚間9時許，才將大吊車移置路肩，主線雙車道恢復通行，車潮逐漸紓解。

警方調查事故原因，發現60歲陳姓男子駕駛大型機械起重吊車（噸位100頓）前往淡水沙崙工地執行吊掛作業，行經事發路段，疑因排檔故障喪失動力，拋錨車輛佔用外側車道。

警方檢視行車資料及現場狀況，依違反道路交通管理處罰條例第59條1項、32條2項製單，祭出兩張罰單，最高開罰3300元，並告誡公司及司機上路前加強維護。

新北市淡水中正東路昨尖峰時段一輛大吊車拋錨擋路，警方趕抵疏導交通，聯繫業者派員排除，截至事發後3個半小時，總算排除路障，交通恢復順暢。（記者吳仁捷翻攝）

新北市淡水中正東路昨尖峰時段一輛大吊車拋錨擋路，警方趕抵疏導交通，聯繫業者派員排除，截至事發後3個半小時，總算排除路障，交通恢復順暢。（記者吳仁捷翻攝）

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