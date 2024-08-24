姊妹設「和諧幸福的潘家」群組 母親中風2年後過世鬧上法院

潘家姊妹因老母親重病問題在家庭群組開戰鬧上法院。示意圖。（資料照）

2024/08/24 09:32

〔記者黃佳琳／高雄報導〕潘家老母年邁重病，姊姊怪妹妹隱暪母親病情，妹妹在家庭群組「和諧幸福的潘家」中反控「「某人一直告訴媽媽，西醫有毒，不要吃」，姊姊不滿認為妹妹亂說話害她被家人質疑，在母親過世2年後怒告求償50萬元，法官認為，妹妹只是針對母親中風前服藥和就醫情況提出建議和批評，屬適當評論，難以認定惡意毀損姊姊的名譽，因此判姊姊敗訴。

判決指出，潘家老母2021年2月到高雄找小女兒，卻在高雄出現身體不適，重病住院治療一個禮拜後出院被大女兒接回台北，但潘男老母回到台北沒多久，突然中風，經急救後左半邊癱瘓、不能言語，需長期看護。

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潘母中風兩年後過世，姊姊忍了2年多的一口惡氣爆發，她認為母親中風前，妹妹不但隱暪母親在高雄重病的事，還在家庭群組「和諧幸福的潘家」中，寫上「某人一直告訴媽媽，西醫有毒，不要吃，這也造成媽媽的心臟問題一直沒得到妥適之治療，連吃降血壓藥也沒有」，影射自己是害死母親的人，因此怒告求償50萬元，並要求妹妹須在群組中對布道歉啟事。

高雄地院審理時，妹妹反駁指控，認為母親因心衰竭、高血壓等病情，在高雄榮總住院治療共6日，她多次提醒母親按時服用降血壓藥物，但母親總說姊姊告知她西藥有毒，要少吃，她只是把母親的話寫給家人看，沒有捏造不實訊息。

法官檢視家庭群組內容，發現群組成員只有潘家兄弟姊妹4人、長年住在香港的阿姨1人，而潘家小女兒發表的長篇文章，雖是針對母親中風前服用藥物及就醫情形提出建議甚至批評，但屬適當評論，難以單憑大女兒主觀感受，就認定不法惡意毀損大女兒的名譽，因此駁回潘家姊姊之訴，可上訴。

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