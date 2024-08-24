農曆七月槍枝藏金爐想保平安 屏東假車牌男還是栽了

警方查獲楊嫌使用偽造車牌。（屏東警分局提供）

2024/08/24 09:29

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東警察分局大同派出所查獲持有毒品的25歲楊姓男嫌，過程中不但發現楊嫌所駕駛自小客車懸掛偽造車牌，又發現其持有改造槍枝，槍枝還藏在土地公廟金爐內，異想天開以為可以保平安不被發現，不料仍遭警方一併查獲。

屏東警分局表示，大同派出所所長黃財源及警員本月（8月）23日，持屏東地方法院搜索票前往楊嫌可能出沒地點，攔查到楊嫌駕駛自小客車，現場查獲楊嫌持有愷他命及毒品咖啡包等贓證物，搜索過程中又發現該自小客車懸掛的車牌無雷射防偽標籤，經鑑定為偽造車牌，依道路交通管理處罰條例第12條1項第3、4款製單舉發，並將車輛移置保管。

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警方接著在調查過程中，得知該嫌持有改造槍枝，也在屏東市某土地公廟金爐內查獲改造槍枝及彈匣等物，將持續擴大追查槍毒及偽造車牌來源。全案依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例與刑法偽造特種文書罪等移請屏東地方檢察署偵辦。

屏東分局長蔡培元表示，警方針對掃黑、肅槍、緝毒等治安重點工作會持續加強查緝，確保社會治安穩定。另對於近期常有民眾透過網路平台購買偽造號牌懸掛於車輛行駛，衍生治安、交通執法、車輛管理及原車主權益受損等問題，警方也會進行全面清查取締，防止不法分子利用假車牌進行犯罪。

警方查楊嫌毒品案又一併查到其使用偽造車牌。（屏東警分局提供）

警方在金爐取出改造槍枝。（屏東警分局提供）

楊嫌（中）落網。（屏東警分局提供）

警方起出改造槍枝與愷他命、毒品咖啡包等。（屏東警分局提供）

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