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「黑輪哥」捨身護學生遭蜂攻擊身亡 鍾佳濱發文表達不捨

立委鍾佳濱團隊日前與玉皇宮共同辦理寵物普渡，洪偉彥（右一）在場協助。（鍾佳濱服務處提供）

立委鍾佳濱團隊日前與玉皇宮共同辦理寵物普渡，洪偉彥（右一）在場協助。（鍾佳濱服務處提供）

2024/08/23 16:16

〔記者羅欣貞／屏東報導〕立委鍾佳濱服務處副執行長洪偉彥是地方鄉親口中的「黑輪哥」，昨天帶領青年學子到浸水營古道健行，為保護隊員遭蜂攻擊身亡；立委鍾佳濱今沈痛發文表達哀戚與不捨。

洪偉彥不幸犧牲的消息傳回屏東，熟識他的人都相當震驚；洪的弟弟表示，事發時，他哥哥看到有學員被虎頭蜂攻擊，所以趕緊跑過去協助，可能是搶救過程動靜太大，所以導致大批虎頭蜂轉向攻擊哥哥，當下哥哥讓大家快點走，不讓大家靠近，「他做了很多人不敢做的事情」。

鍾佳濱今天透過臉書表示，「昨日公益信託教懷博愛教育基金的受獎學生組暑期工讀隊壯遊，於台東浸水營古道意外發生虎頭蜂群攻擊意外事件，雖然學員全體平安返家，但是帶領活動的服務處同仁卻在送醫急救後宣告不治。我感到沉痛與不捨，家屬第一時間已趕往台東馬偕醫院，目前偉彥已安置在屏東福居園，我們也將全力協助處理後續事宜。」

鍾佳濱表示，偉彥向來做事認真，積極負責又勤快，長年公職助理的經驗，不只在服務選民與排難解紛協調有一套，還能兼顧法理情的為民服務，而且又有豐富的人脈及舉辦活動經驗，因此被賦予重任，肩負籌辦活動的重責大任，擔任這一次浸水營古道健行的領隊。

鍾佳濱指出，「對於同仁捨身護同學被虎頭蜂攻擊而不幸，我與團隊同仁同感哀戚與不捨，希望外界能提供我們一些時間處理，盼偉彥一路好走」。

前行政院長蘇貞昌也在臉書發文指出，「洪偉彥曾是我參選台北縣長時服務處的助理，當年他剛出社會，還非常年輕，常常開著車載著團隊同仁到處跑行程，大家都叫他「黑輪」。他臉上常常帶著笑容，爽朗的個性也得到許多同事的喜愛。今天聽聞他捨己救人，不幸逝世，實在讓人難過，也令人敬佩，希望他能安息，並請家屬節哀。」。

許多認識洪偉彥的人，紛紛在留言處表達對「黑輪哥」的敬佩與不捨，稱他為英雄。

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