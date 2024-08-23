竹聯幫份子狂轟天道盟招待所17槍！槍手與2藏鏡人被起訴

男子高偉哲（中）朝天道盟私人招待所鐵門狂轟17槍。（記者陳彩玲攝）

2024/08/23 12:24

〔記者陳彩玲／台北報導〕竹聯幫靜安會成員高偉哲今年6月持改造手槍，朝天道盟位在新店的私人招待所狂轟17槍，檢警查出，全案還有2名藏鏡人同為靜安會成員，其中男子甘能捷指使洪嘉佑，將槍枝、彈藥放置指定地點，供給高男犯案，至於開槍原因，高男等人均三緘其口，不願透露。台北地檢署今依違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪起訴3人。

檢警查出，今年6月23日晚上10點多，甘能捷指示洪嘉佑，前往內湖區宏達停車場，將藏有非制式手槍1支、彈匣2個、子彈20顆的車輛，開往南港區便利停車場停放；隔2天，高偉哲前往停車場取出彈藥和槍枝，並至新店碧潭飯店入住。

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6月27日上午10點多，高偉哲身穿黑色外套及黑色長褲，騎著機車揹著側背包，至新北市新店區中興街一處天道盟私人招待所外，當街持改造手槍朝招待所鐵門狂轟17槍，事後騎車離開至附近派出所攜槍投案。

檢方調查時，高男坦承開槍，甘、洪否認犯行，而3人對於開槍原因，均三緘其口，台北地檢署今依違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪起訴3人，至於涉嫌毀損鐵門部分，被害人並未提出告訴。

據了解，竹聯幫靜安會成員去年在台北市信義區開設德州撲克協會，當時天道盟同心會成員受邀前往玩一次後，警方就時常登門臨檢，導致生意一落千丈，入不敷出的情況下收攤，靜安會因此懷疑被同心會檢舉，雙方還為此事吵得不可開交，多次談判也未果，因此高偉哲今年間受指示前往新店開槍洩憤。

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