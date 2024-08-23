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    台中「F1賽車展演賽」黃牛票哄抬8倍 中警面交抓黃牛

    六分局偵查隊從郭男身上查扣的黃牛票。（警方提供）

    六分局偵查隊從郭男身上查扣的黃牛票。（警方提供）

    2024/08/23 10:27

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市將於9月28日在市政路封街舉辦「F1賽車展演賽」，中市警局第六分局偵查隊昨天執行網路巡邏，在臉書發現不肖黃牛，張貼IBON訂票紀錄，於烏日當場抓到21歲郭姓男子，原票價500元，他以每張4000元出售黃牛票，高達原票價8倍，全案依違反運動產業發展條例第24-1條函請臺中市政府運動局裁罰。

    「2024 Red Bull Showrun Taichung 台中F1賽車展演賽」將於9月28日登場，3萬張門票本月15日開賣瞬間秒殺，之後，坊間出現相當多的賣黃牛票訊息，依據民進黨台中市議員林祈烽統計，一張定價500元的票券，被黃牛哄抬到3000元至7000元，甚至有不法人士趁機進行網路詐騙。

    中市警局六分局偵查隊發現郭姓男子於臉書兜售黃牛票，價格是4000元，員警扮演買家，與郭姓男子約在烏日區的高鐵面交，當場拘捕郭男並查扣黃牛票，他是高雄人，為了售票搭車到烏日面交，全案依違反運動產業發展條例第24-1條函請台中市政府運動局裁罰，可處售票面金額10倍至50倍罰鍰，亦即5000至2萬5000元罰鍰。

    六分局偵查隊與郭男面交，當場抓到他用原票價8倍價格賣黃牛票。（警方提供）

    六分局偵查隊與郭男面交，當場抓到他用原票價8倍價格賣黃牛票。（警方提供）

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