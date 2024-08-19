8/19 威力彩頭獎摃龜！ 今彩539頭獎開出1注800萬落嘉縣

19日開獎的第113000067期威力彩頭獎摃龜；第113000199期今彩539頭獎開出1注。（台彩提供；本報合成）

2024/08/19 22:22

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕8月19日開獎的第113000067期威力彩頭獎摃龜；第113000199期今彩539頭獎開出1注，可得800萬元，由嘉義縣大林鎮平林里3鄰中興路223號一樓的「來億彩券行」開出。

第113000067期威力彩中獎號碼為「第一區：06、10、17、21、22、29。第二區：06」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共9注中獎，每注可得15萬元；肆獎共38注中獎，每注可得2萬元；伍獎共234注中獎，每注可得4000元；陸獎共1220注中獎，每注可得800元；柒獎共2866注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬5761注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬7798注中獎，每注可得100元；普獎共3萬6449注中獎，每注可得100元。

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第113000199期今彩539中獎號碼為「02、09、12、16、36」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共187注中獎，每注可得2萬元；參獎共7088注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬6053注中獎，每注可得50元。

第113000199期39樂合彩中獎號碼為「02、09、12、16、36」，四合1注中獎，每注可得21萬2500元；三合共182注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8105注中獎，每注可得1125元。

第113000199期3星彩中獎號碼為「843」，壹獎共49注中獎，每注可得5000元。

第113000199期4星彩中獎號碼為「7379」，壹獎共10注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎號碼。（擷取自台彩官網）

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