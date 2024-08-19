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    首頁　>　社會

    竹縣消防局增置3副大隊長 減少輪班辛勞照護健康權

    新竹縣政府消防局表示，為保障消防同仁權益，3個消防大隊各增置1名副大隊長。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣政府消防局表示，為保障消防同仁權益，3個消防大隊各增置1名副大隊長。（記者廖雪茹攝）

    2024/08/19 21:23

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府消防局表示，為保障消防同仁權益，依據大法官釋字第785號「消防員應有合理健康權」的基礎，研議並修編副大隊長增置案，期藉此減少外勤輪班辛勞，獲考試院同意備查，並迅速完成遴補作業，3個消防大隊各增置1名副大隊長。

    消防局表示，３名副大隊長，分別由第一大隊副大隊長陳證宇、第二大隊副大隊長范俊睿、第三大隊副大隊長杜國安派任到職，21日將由縣長楊文科正式授階。

    消防局長陳中振表示，因外勤大隊主管每天皆須有1位待命執勤，且經常犧牲休假時間留隊協助各項事務，因此為兼顧大隊領導幹部健康及災害現場指揮權，副大隊長的設置確有其必要性，能協助大隊長執行各項消防事務管理及擔任災害現場指揮官等工作，充實消防量能。

    盼能藉此減少外勤輪班辛勞，建構友善職場，紓解消防人員身心壓力，改善消防人員長期超時服勤現象，實踐對消防人員的健康權照護。

    此外，消防局為面對日益複雜的重大專案業務，同時於修編案增置技正1名，優先內部拔擢升任，由消防專業人才辦理職責繁重的計畫或業務，也能担供內部有潛力的優秀消防人員發展機會，以消防專業保障民眾人身財產安全。

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