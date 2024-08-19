宜縣消防局人力不足 審計部要求補足因應消防救災需求

審計部宜蘭縣審計室報告指出，宜縣去年消防人員服務人口比尚未達標，亟待補足消防人力。（宜縣消防局提供）

2024/08/19 20:00

〔記者江志雄／宜蘭報導〕審計部宜蘭縣審計室報告指出，宜縣去年消防人員服務人口比尚未達標，亟待補足消防人力，因應消防救災需求。宜縣消防局回應，持續向消防署爭取員額，提升救災量能。

宜蘭縣審計室報告指出，內政部訂定充實消防人力推動計畫，計畫期程2018到2028年，期待全國消防人員服務人口比，在去年達到1比1300，即每1300人配置1名消防員，不過，宜縣消防局的服務人口比為1比1304人，未達內政部的目標值。

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再者，截至去年12月底，宜縣消防局實際員額345人，預算員額360人，仍有15名缺額，其中以局本部、礁溪分隊、第三大隊缺額較多，占總缺額60％，此外，宜縣消防局去年3月獲考試院同意增加161名員額，編制員額增為521人，分5年進用。

宜縣消防局指出，今年4月消防員額354人，消防人員服務人口比為1比1270，已達內政部目標值，至於陳報內政部消防署的配置員額，因分配情況不如預期，因此延宕補實時程，持續向消防署爭取員額，積極補足消防人力，提升救災量能，確保縣民生命財產安全。

宜縣消防局去年3月獲考試院同意增加161名員額，編制員額增為521人，分5年進用。（記者江志雄攝）

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