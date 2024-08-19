幼兒園關黑屋、綁手腳「8大酷刑」虐童 中市教育局重懲停辦1年

台中幼兒園關黑屋、綁手腳「8大酷刑」虐童，教育局六度調查屬實，重懲停辦1年。（圖：市府提供）

2024/08/19 19:45

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中烏日區某私立幼兒園日前遭爆虐童，6名家長出面控訴教保員對幼兒施以關黑屋、綁手腳、抱摔孩子撞椅、拿膠帶綁手、貼嘴等「8大酷刑」不當對待幼童，台中市教育局六度率隊調查，針對涉案教保員確定涉及不當對待，重罰該員24萬元，4年內不得於教保服務機構任職；教育局更發現另6名教保員也疑涉不當對待幼生，教育局決定加重處分，今勒令該園自9月1日起停辦1年，並持續專案查辦、絕不寬貸。

這起虐童事件日前經家長在人本基金會中部辦公室及台中市議員張家銨、江肇國等陪同下，出面控訴幼兒園虐童惡行，包括把幼童關進小黑屋、用膠帶綁手讓小朋友像貓狗一樣吃飯、用鈴鼓打頭等8大虐童行為，孩童陸續出現身體瘀青、晚上夜哭，甚至會情緒失控。

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教育局表示，7月29日獲報當天立即到園稽查、暫停涉案師職務並啟動專案調查，該名教保服務人員經「台中市教保服務機構不適任人員認定委員會」召開會議審議，認定有不當管教及體罰多名幼生。

調查發現的不當行為包括手持鈴鼓敲打幼兒頭及背部等身體部位、用力拉扯幼兒床墊、突然強抱拖行幼兒身體與按壓頭部吃飯，以及將幼生關進廁所等行為具體且屬實，已違反教保服務人員條例第33條規定並屬情節重大，教育局除裁罰該教保員24萬元，更祭出「消極資格」管制，該員4年內不得於教保服務機構任職。

另外，教育局除掌握法定14日內的監視錄影畫面，也全面擴大查訪100多名在園及離園幼生家長，經調閱全園各角落監視器後，更發現另有6名教保員疑涉不當對待幼生，教育局已立即啟動另案調查，積極辦理中，後續若查獲違法行為人，絕對予以嚴懲重罰；另針對幼兒園是否涉及包庇等情事，教育局也將徹查到底、依法嚴辦。

教育局指出，由於該園未善盡督管職責，損害幼生權益情節重大，教育局考量幼生就讀環境安全，決定加重裁處，勒令該園自9月1日起停辦1年，並依法公告教保服務機名稱等。

針對停辦期間幼生安置問題，教育局已組成專案小組並提供專案電話，會全力提供安置轉介服務，教育局幼教科專線電話04-22289111轉54400。

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