詐團拘禁車手強拍裸照逼迫再去提款 5成員被起訴

詐騙集團拘禁車手強拍裸照逼迫再去提款，新北地檢署今將5名涉案成員起訴。（資料照）

2024/08/19 16:58

〔記者王定傳／新北報導〕詐騙集團幹部綽號「阿翰」的男子，認為王姓車手損失贓款又無力返還，竟找來葉姓男子等人，設局把王男拐到新北市泰山區某通訊行休息室後拘禁毆打，還命王男脫光拍裸照，逼他繼續當車手，甚至奪走王男身上現金3400元、手機、提款卡，並提領王男存款1萬元，新北地檢署今依加重強盜等罪嫌起訴葉男等5人。

檢警調查，今年3月22日下午5時許，眾人將王男拐進通訊行休息室後予以壓制，除鄧姓男子涉嫌持摺疊刀架在王男的頸部上，朱、葉2人則拿出手銬將王男銬在椅子上，期間，朱男還出手毆打王男頭部，並奪走其身上現金3400元、2支iPhone手機、提款卡。

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檢警調查，葉男還涉嫌命王男脫光衣物拍攝裸照，以此威脅他繼續當車手為詐團工作，晚間8時許，朱男拿著王男的提款卡，跑到超商提領1萬元現金後隔日才放走被害者。

檢方調查後依三人以上共同私刑拘禁、傷害、違反意願拍攝性影像、結夥三人以上犯強盜取財罪嫌，起訴葉、朱等5人；此外，葉、朱2人另涉拘禁期間，將王男提款卡提供給另一個詐團使用，涉三人以上共同犯詐欺取財、洗錢防制法等罪嫌。

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