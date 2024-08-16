8/16 大樂透頭獎摃龜 貳獎1注中538.5萬

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

2024/08/16 22:31

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕8月16日開獎的第113000197期今彩539頭獎、第113000079期大樂透頭獎均摃龜。

第113000079期大樂透中獎號碼「04、06、14、31、44、45，特別號：01」，頭獎摃龜；貳獎1注中獎，可得538萬5316元；參獎共22注中獎，每注可得8萬6920元；肆獎85注中獎，每注可得1萬4462元；伍獎共1540注中獎，每注可得2000元；陸獎共2039注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬2821注中獎，每注可得400元；普獎共2萬8052注中獎，每注可得400元。

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第113000079期49樂合彩中獎號碼為「04、06、14、31、44、45」，四合3注中獎，可得20萬元；三合共67注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2062注中獎，每注可得1250元。

第113000197期今彩539中獎號碼為「09、17、18、32、35」，頭獎摃龜；貳獎共165注中獎，每注可得2萬元；參獎共5926注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬9953注中獎，每注可得50元。

第113000197期39樂合彩中獎號碼為「09、17、18、32、35」，四合5注中獎，每注可得21萬2500元；三合共215注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9171注中獎，每注可得1125元。

第113000197期3星彩中獎號碼為「299」，壹獎共60注中獎，可得5000元。

第113000197期4星彩中獎號碼為「8954」，壹獎共6注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

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