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    詐團「養套殺」手法曝！1週拿到利息2千 農民心動險砸百萬投資

    港籍男子（中）持觀光護照來台，曾兼差當車手遭逮。（警方提供）

    港籍男子（中）持觀光護照來台，曾兼差當車手遭逮。（警方提供）

    2024/08/16 16:51

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化1位林姓農民交10萬元加入投資社群後，一禮拜就收到2000元的利息獲利；他加碼投資，8月8日到銀行匯款88萬元，遭警方攔阻。但歹徒不放棄，農民又被對方說動，14日與車手約超商，面交30萬現金，北斗警方據報後到場，逮捕到24歲陳姓車手，由於車手說的國語腔調奇怪，警方一查發現他是持觀光護照入境的香港籍男子，來台賺外快兼旅遊，偵訊後將他依涉詐欺及洗錢防制法等罪嫌移送法辦。

    據了解，林男在網路上詐團所設的投資平台，對方慫恿他加入投資，就能迅速獲利，林男匯款10萬元，對方回匯給他10萬2000元，林男相信對方投資功力，因此打算再匯88萬給對方，但到銀行時行員起疑，經報警到場，警方對林男說「這是投資詐騙」，林男打消匯款念頭。但5天後，詐團再度來電，林男再次被說動，準備在超商交款。警方也獲得消息，在超商附近埋伏，趁雙方交款時逮捕陳姓車手。

    警方方從他身上查扣收款收據、投資協議書、及個人識別證相關證物，該名受騙阿北終於看清「股市投資」詐騙伎倆，不停的感謝警方協助讓他保住辛苦錢，全案依詐欺及洗錢防制法等罪嫌，移請彰化地方檢察署偵辦。

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