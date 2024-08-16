令人唏噓！恆春殺人棄屍案死者 12年前曾因殺人被判重刑

綽號「矮仔賢」周姓死者12年前也曾因殺人致死遭判十幾年。（資料照，記者蔡宗憲攝）

2024/08/16 17:16

首次上稿：16:54

更新時間：17:16

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春地區驚動各界的殺人棄屍案，警方在滿州山區尋獲屍體，並循線逮捕3嫌到案，但也查出，綽號「矮仔賢」周姓死者12年前也曾因殺人致死遭判10年剛出獄4年，殺人者多年後遭殺害令地方唏噓；但家人說，他犯錯出獄後很後悔，都在彌補家人，希望外界別再用過去事消遣他。

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死者弟弟說，哥哥出獄後非常後悔，只是想彌補嫂子及小孩這些年的時間，拼命讓嫂子小孩過好日子，早已經沒有早年衝動的壞脾氣，對員工對家人該照顧的都有照顧到，是一個非常有義氣的哥哥，發生這樣的事情相當難過，也希望外界別再用過去的事情消遣死者。

周姓死者12年前因一名莊男透過臉書、電話不斷找其妻陳女聊天，還暱稱陳女為「老婆」，要莊男出來講清楚，一氣之下夥同兩名友人持球棒打死對方。

當年周嫌坦承因死者與其妻陳女過從甚密，除透過臉書、電話聊天，莊男還暱稱陳女為「老婆」，尤其邀對方一同外出最讓他火大，陳女雖未答應，但他心生芥蒂。以其妻手機傳簡訊並撥電話要莊男出來講清楚，他也邀尤、魏兩名友人助陣，雙方挾著酒意，持木棍、球棒等兇器毆打莊男，見他倒地不動，將被害人棄置傷重死亡。

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