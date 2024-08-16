名醫夫妻花4508萬買頂樓豪宅竟漏水 怒控上市建商擺爛

高雄一對名醫夫妻花4508萬買頂樓豪宅竟漏水，怒控上市建商擺爛勝訴。示意圖非當事建商。（資料照）

2024/08/16 10:46

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄一對名醫夫妻花了4508萬元向某知名上市建設公司購買頂樓豪宅，還沒入住就發現房子有7處漏水，名醫夫妻請建商修繕後再交屋，結果建商僅用「打針」方式堵住漏水點，交屋才半年多，名醫夫妻發現下大雨時，除了原本的7處漏水點，又再新增4處新的漏水點，氣得他們向法院提告要求建商負責，並索賠201萬餘元的損失，法官檢視雙方合約，認定名醫夫妻有理，判建商應把豪宅修到沒有漏水，並須賠償201萬餘元。

判決指出，2020年7月，名醫夫妻花了3998萬向知名建商購買位於頂樓的豪宅，連帶花了510萬元買了3個車位之價金，合計4508萬；同年8月27日驗屋時，雙方發現豪宅客廳、主臥房、房間、廁所，部分天花板飾材等共7處滲漏水，滲漏水的來源為屋頂花圃，建商同意會把漏水修好再交屋，結果10月底交屋後，隔年6月高雄降下豪大雨，除了原本的7處漏水點外，豪宅又再新增4處新的漏水點。

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名醫夫妻指控，建商雖承諾修繕後才交屋，但僅願針對漏水點修繕，拒絕將頂樓露台防水層全面重新施作，只在漏水點以局部打漏水針方式處理就宣稱修繕完畢，還拒絕他們試水確認；由於交屋時豪宅是毛胚屋，漏水問題害他們一直無法進行裝潢作業，但建商卻不肯改善，因此提告要求建商應負責把漏水問題修到好，並賠償房屋水造成的屋價減損201萬餘元。

高雄地院審理時，建商辯稱，雙方交屋會勘時，已確認沒有滲漏水情事，雖然隔年6月遇到超大豪雨，出現多處渗漏水痕跡，公司願出面解決，但名醫夫妻卻不願公司進場修繕，還刻意誇大滲漏水程度，並自主停止裝修工程，不能把錯都算在建商頭上。

法官檢視雙方合約，發現建商提供的保固證明書中，確實記載建商應將房屋修繕至無漏水狀態，修繕費用由建商負擔，且根據不動產估價報告書估算，豪宅發生漏水後，屋價減損201萬餘元，因此認定名醫夫妻請求有理，判建商應把豪宅修到沒有漏水，並須賠償201萬餘元，可上訴。

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