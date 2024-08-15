詐騙護照取財又性侵少女 遭檢求處22年

朱嫌遭檢警帶回偵辦。（民眾提供）

2024/08/15 20:29

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭地檢署偵辦朱姓男子等人，以收取護照辦理貸款抽傭牟利等詐騙手法，取得21本護照並詐取新台幣約400萬元，今天依違反護照條例、詐欺取財等罪起訴8人，其中朱姓主嫌另犯性侵少女案，被具體求處應執行刑有期徒刑22年，百萬賓士也被扣押拍賣，追徵犯罪所得。

起訴書指出，經營美髮廳的陳男，前年底從顧客端得知蒐集護照辦理貸款可從中牟利，和李男、蔡男及胡男收取護照，並邀朱男共謀，未料客人未出現無法辦理，導致護照擱置，朱男認為遭騙後，心生不滿另起爐灶，與另一批人馬合夥設局，回頭詐騙陳男。

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朱嫌明知沒有以護照辦理貸款能力，去年3月仍夥同黃男、洪男及陳男等人，向陳男佯稱有管道，但買斷護照及支付車商、車手與辦理貸款均要費用，陸續騙取陳男394萬元資金後分贓，蒙在鼓裡的陳男，因遲遲未獲利，懷疑遭騙拒絕再給錢，未料又被人恐嚇「不給我錢，你就知死啊！（台語）」。

檢方認為，陳男等人均否認共同詐欺取財，稱是要拿護照辦理貸款，且在無法聯繫能夠協辦貸款的客人後，另向朱男尋覓辦理管道，可見是想要辦理貸款而非詐取他人護照。

檢察官今天偵查終結，陳男等4人依違反護照條例之交付護照供冒名使用罪嫌起訴；朱男等4人依違反組織犯罪防制條例、3人以上共同詐欺取財等罪嫌起訴。其中主謀朱嫌另涉妨害性自主及重利等罪嫌，具體求處應執行刑有期徒刑22年。

朱嫌百萬賓士被扣押拍賣，追徵犯罪所得。（民眾提供）

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