林明佐涉當內鬼案外案 曾獲國際傑出檢察官獎名律師王捷拓涉洩密

律師王捷拓（站立者）擔任檢察官期間，曾獲得國際檢察官傑出獎、公務員傑出貢獻獎，且專司毒品查緝與資料庫整建。（資料照、記者吳政峰攝）（記者張瑞楨攝）

2024/08/15 13:39

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中地檢署偵辦刑事警察局三線二星警政監林明佐，涉嫌當「內鬼」收黑錢，洩密包庇博弈與洗錢集團案（九州集團），昨天（14日）指揮調查局中部地區機動工作站，搜索知名律師、曾獲得國際檢察官傑出獎、公務員傑出貢獻獎，專司毒品查緝與資料庫整建的前高等檢察署檢察官王捷拓事務所等3處，認為他涉嫌刑法洩密罪，犯罪嫌疑重大，有勾串同案被告或證人，以及有湮滅證據之虞，但無羈押的必要，諭知30萬元交保候傳，全案持續追查偵辦。

台中地檢署從今年5月至今，偵辦林明佐一案，共有五波搜索行動，第一波搜索林明佐住處，查扣逾2000萬元來源不明財產，以涉嫌貪污等6項罪名聲請羈押獲准，5月7日、8日發動第二波行動，搜索拘提涉嫌經營賭博的劉姓主嫌等8人，劉男依涉嫌觸犯組織犯罪防制條例、洗錢罪、賭博罪，且有逃亡或串證等疑慮，聲請羈押禁見獲准。

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5月23日中檢發動第三波搜索，傳喚拘提據傳身價不菲、疑為博弈集團總裁陳政谷，以及他的助手、TVBS前記者史鎮康等共犯及幹部5人，以涉嫌觸犯組織犯罪條例等罪嫌重大，又有逃亡與串證等疑慮聲請羈押禁見獲准。

第四波則約談搜索洪姓律師的律師事務所，以涉嫌把偵查內容洩密給博弈集團，涉嫌觸犯洩密等罪名，諭令洪姓律師以50萬元具保，昨天第五波，搜索王捷拓的律師事務所等3處，諭令30萬元交保。

線上博弈網站「九州娛樂城」的幕後金主謝董（綽號，在逃），2017年斥資800萬元，邀請不良份子管芥寬打造「打手訓練工廠」（打手培訓基地），2021年2月1日爆發集體械鬥案，管芥寬被控夥同小弟把敵對的男子連紹雄活活打死，台中地院2022年一審判決，管男依殺人等罪名判刑17年，但高等法院台中分院二審今年3月二審判決，卻認定小弟是主動反擊打死連男，並不是受管的指揮，管芥寬被控殺人罪改判無罪，僅依違反組織犯罪防制條例改判4年6月徒刑。

據指出，檢方偵辦林明佐一案，與九州賭博洗錢犯罪集團，此集團又與上述九州娛樂城金主成立打手培訓基地有關，此基地的殺人命案一審與二審，王捷拓都是管芥寬等被告的辯護律師，中檢懷疑殺人案偵查期間，王捷拓涉嫌洩密，昨天搜索王捷拓住處與執業的律師事務所等3處所，並通知2名證人，偵訊後諭令王捷拓30萬元交保，證人請回。

王捷拓擔任檢察官期間就相當知名，轉任律師之前就曾獲得國際檢察官傑出獎，民國104、107年（2015年與2018年）公務員傑出貢獻獎，歷任南投、台中、金門地檢署檢察官或主任檢察官，任職高等檢察署檢察官時，還是偵查資料中心執行秘書，負責全國毒品毒品、詐欺、掃黑、犯罪所得查扣等業務整合，及毒品資料庫、詐欺資料庫、數位採證、犯罪地理圖資、測謊、團隊辦案分析等檢察科技化業務，並負責向行政院會報進行說明。

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