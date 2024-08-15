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上校向德恩簽投降書免職判刑聲請釋憲 憲法法庭不受理

陸軍上校向德恩（右）被退役上尉邵維強（左）吸收成為共諜，穿著軍服簽下「投降承諾書」。 （資料照，記者翻攝）

陸軍上校向德恩（右）被退役上尉邵維強（左）吸收成為共諜，穿著軍服簽下「投降承諾書」。 （資料照，記者翻攝）

2024/08/15 13:13

〔記者楊國文／台北報導〕陸軍上校向德恩被中國吸收為共諜，還穿著軍常服簽署「投降承諾書」，宣誓效忠「祖國」，當兩岸開戰時會效力中國，以賺取中方每月4萬元賄款，共收賄56萬元，被最高法院依貪污收賄罪判7年6月徒刑定讞，亦被懲戒法院一審判決免職；向德恩認定刑事判決有違憲之虞，聲請釋憲，憲法法庭認定聲請不合法，一致裁定不受理。

2019年10月間，時任陸軍裝甲五六四旅上校副旅長向德恩，被退伍軍官邵維強（判刑12年半定讞）吸收，隔年1月簽下「投降誓約書」，每月收賄4萬元，共獲取56萬元報酬。

起訴書指出，邵維強退伍後，多年前被中共吸收，2010年結識向德恩，2018年得知向因離婚心情低落，萌生退伍念頭，遂假藉關心勸他不要退伍，逐步策反吸收為共諜。

邵維強協助向德恩將戶籍遷至邵的旅行社，轉送中共組織人員致贈的長白山印章、書籍給向，2019年10月餐敘，以「支持兩岸和平統一」、「早一點讓習大大（習近平）那邊認同」遊說向為中共效力，或在戰爭時不抵抗。

向德恩答應簽署「本人向德恩在此宣誓，本人支持兩岸和平統一，未來也會在自己的工作崗位上盡力為祖國、為組織效力，早日完成和平統一神聖光榮使命」的投降承諾書，身著軍常服與邵維強拿著投降承諾書合照，邵據此前往中國廈門請款。

檢調循線查獲已調任步訓部作戰研發室上校主任研究官的向德恩。向德恩一審時認罪並繳回56萬元，但法官認為他未能效忠國家、捍衛國家、抵抗敵人，反而貪圖錢財及仕途順遂，收賄並簽署誓約書，嚴重損及國家安全及民心士氣，敗壞軍人武德、戕害軍譽，判刑7年半。經最高法院判決定讞。

懲戒法院一審則以向德恩身為上校，受國家栽培，竟收賄向中國效忠，簽立投降誓書，宣誓效忠中國，敗壞官箴與軍紀，將他判決最嚴厲的免職處分。

向德恩認為，最高法院確定判決違反罪刑法定原則下構成要件應予明確性的要求，也未審酌他簽署誓約書，只是個人政治理念的表達，應受言論自由的保障，侵害憲法所保障的人身自由、言論自由及服公職權利，且違反憲法比例原則意旨，因此聲請裁判憲法審查。

憲法法庭認為，中華民國陸海空軍有效忠及捍衛國家安全的義務責任，最高法院判決已敘明向德恩以軍職身分簽署誓約書，除宣誓支持兩岸和平統一外，尚包含允諾兩岸戰爭時效力中國，已違背法定職務，向稱簽署誓約書是對兩岸議題的個人意見，屬言論自由的辯解，不足採信，因此裁定不受理。

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