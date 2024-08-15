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    製荔枝、藍莓、哈密瓜口味喪屍煙彈 2男被逮起出近10公斤毒品原料

    桃園地檢署依違反毒品危害防制條例案件，將彭姓、黃姓男子提起公訴。（記者周敏鴻攝）

    桃園地檢署依違反毒品危害防制條例案件，將彭姓、黃姓男子提起公訴。（記者周敏鴻攝）

    2024/08/15 11:31

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市彭姓、黃姓男子涉嫌在中壢區龍慈路租屋充作毒品分裝場，用3級毒品K他命與麻醉藥劑「美托咪酯」、「依托咪酯」攙入菸草製作被稱為「喪屍煙彈」的，檢警4月9日逮回2人，並起出K他命1982餘公克、含有丙二醇等原料的電子煙油5644餘公克、美托咪脂粉末957餘公克、依托咪脂51餘公克，桃園地檢署今天（15日）偵結，已依違反毒品危害防制條例將彭男、黃男2人提起公訴。

    檢方說，依托咪酯、美托咪脂於彭男（29歲）、黃男（29歲）被逮時，尚未列為毒品管制，但行政院已於8月5日將依托咪酯、美托咪脂列為第3級毒品，若製造、運輸、販賣都涉犯毒品危害防制條例，2人製作電子煙彈，還用荔枝、藍莓、哈密瓜等水果口味包裝，降低年輕民眾的戒心並吸引他們使用，易造成年輕民眾濫用吸食，導致意識混亂、昏迷，甚至像「殭屍」一樣渾身顫抖，無法站立，嚴重殘害民眾的生命與健康。

    桃園地檢署檢察官高健祐接獲檢舉指稱彭男、黃男涉嫌於去年4月起在中壢區租屋充作毒品分裝場後，指揮法務部調查局新北市調查處蒐證，4月9日收網，逮回2人，起出大量毒品、原料與不法所得20萬4000元，桃檢今天偵結，已因彭男、黃男涉犯毒品危害防制條例的製造、販賣第3級毒品與藥事法案件，將他們提起公訴，其中，彭男落網後，已被桃園地方法院裁定收押。

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