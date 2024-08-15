為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    囂張小三嗆人妻「長得跟鬼一樣他硬不起來」 下場出爐

    囂張小三嗆人妻長跟鬼一樣，法官判賠30萬。（情境照）

    囂張小三嗆人妻長跟鬼一樣，法官判賠30萬。（情境照）

    2024/08/15 08:31

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹一名做美甲的阮女偷吃人夫，竟嗆其妻「我跟你老公要生小孩，你趕快滾，他看到你都硬不起來，長跟鬼一樣，不怕嚇到別人嗎？吃得跟豬頭一樣。」人妻氣得差點自殺，憤而提告求償120萬，新竹地院審理後判囂張的阮姓小三需賠30萬元。

    結婚14年的吳女說，先生宋男與做美甲的阮女前年於網路聊天室認識，宋男還幫美甲店裝潢，並多次發生性行為，有二人接吻及裸體躺床上照片，宋男出具悔過書承認，認識阮女後平均每週發生5至6次性行為。

    吳女傳訊息給小三，提醒其停止介入婚姻關係後，阮女竟言詞羞辱及威脅，態度張狂，造成她精神上受有莫大傷害，一度有輕生念頭。憤而請求賠償精神慰撫金120萬元。

    法官勘驗阮女嗆吳女的文字，包括「我跟你老公要生小孩，你趕快滾，留在那幹嘛，臉皮太厚了，你啊，都生不了了，他看到你都硬不起來，長跟鬼一樣，不怕嚇到別人嗎？吃得跟豬頭一樣。」「之後，我要他在我這邊睡，不能有意見，知道嗎？反正他人是我的，心也是我的，跟你都在裝而已，硬不起來了，沒有用。」

    吳女回：「作賤小三就是給人當洩慾的工具阿！好好伺候。」阮女則說：「哈哈，你連要當工具也當不了，怎麼辦，看到你就軟，他超愛我。」最後法官判阮女需賠償30萬元。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    偵查佐被控外遇5年 還要妻讓小三同住
    2024/06/03 05:30

    偵查佐被控外遇5年 還要妻讓小三同住
    「很久沒射進去了」人妻偷吃快遞送貨員 鹹濕簡訊曝姦情
    2024/07/14 07:20

    「很久沒射進去了」人妻偷吃快遞送貨員 鹹濕簡訊曝姦情
    impression

    2024桃園社造博覽會「擱來一擺」
    偷吃鄰居小三3年半 被妻抓猴竟落井下石
    2024/04/23 21:49

    偷吃鄰居小三3年半 被妻抓猴竟落井下石
    空姐妻駕車尾隨機長夫200多公里查偷情空姐小三 判決結果曝
    2024/05/16 21:32

    空姐妻駕車尾隨機長夫200多公里查偷情空姐小三 判決結果曝
    impression

    金鐘影帝游安順：「這款中藥」顧筋骨、補腳力
    「阿公級」老闆偷吃26歲女員工 闆娘酸小三「不合格情人」
    2024/08/03 23:46

    「阿公級」老闆偷吃26歲女員工 闆娘酸小三「不合格情人」
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播