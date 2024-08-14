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騎改裝車太吵屢被攔查開罰 騎士不玩了「恢復原廠設置」

林姓騎士花費4、5萬元改裝機車，屢屢被環警監聯合稽查攔查、開罰。（警方提供）

林姓騎士花費4、5萬元改裝機車，屢屢被環警監聯合稽查攔查、開罰。（警方提供）

2024/08/14 13:44

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市環、警、監執行「靜桃專案」，桃園警分局13日晚間與環保局、監理站，在桃園監理站前聯合稽查，總計攔查25輛機車有14輛超標，均當場開單告發並通知複驗，桃園警分局表示，透過聯合稽查及罰款措施遏止改裝噪音車，其中，有名林姓騎士花費4、5萬元改車，多次被攔檢、開罰後，乾脆拆掉所有改裝配件，恢復為原廠設置，也通過了噪音檢測。

據悉，林男花費4、5萬元對車輛進行排氣管改裝和氮氣增壓系統（NOS）安裝，多次因噪音超標被警方和環保局重點監控，經過數次被攔檢並在被處以逐次升高的罰款後，包括被龜山、桃園、蘆竹等分局，會同環保局聯合稽查告發，分別處3000元、6000元、9000元罰鍰，林男不得不拆除改裝設備，並多次前往複驗，耗時又傷荷包，他最終決定拆除所有改裝配件，恢復原廠設置，13日的檢查證明他的車輛噪音已符合標準，終於讓他鬆了一口氣。

林男表示，經過多次的罰款與檢測，深刻體會到改裝排氣管產生噪音帶來的麻煩，直呼不敢再犯。

警方表示，將持續加強聯合稽查勤務，另也針對社區進行噪音宣導，與當地里長和社區巡守隊密切合作，增進民眾對公共秩序的認識和尊重。

林姓騎士花費4、5萬元改裝機車，屢屢被環警監聯合稽查攔查、開罰。（警方提供）

林姓騎士花費4、5萬元改裝機車，屢屢被環警監聯合稽查攔查、開罰。（警方提供）

林姓騎士花費4、5萬元改裝機車，屢屢被環警監聯合稽查攔查、開罰。（警方提供）

林姓騎士花費4、5萬元改裝機車，屢屢被環警監聯合稽查攔查、開罰。（警方提供）

桃園警分局13日晚間與環保局、監理站，在桃園監理站前聯合稽查，總計攔查25輛機車有14輛超標，均當場開單告發並通知複驗。（警方提供）

桃園警分局13日晚間與環保局、監理站，在桃園監理站前聯合稽查，總計攔查25輛機車有14輛超標，均當場開單告發並通知複驗。（警方提供）

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