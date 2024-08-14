「脫產老爸」栽了！彰化老闆欠百萬勞健保費遭管收 靠兒子解圍

彰化縣開設景觀工程顧問公司老闆，長期積欠勞保費、健保費、勞工退休金及各項稅款，總計約134萬元，在無法清楚交待公司財產的去向，法院據此認定其行為已達到管收的標準，因此被管收。（彰化分署提供）

2024/08/14 13:27

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣羅姓男子開設景觀工程顧問公司，積欠勞保費、勞工退休金、健保費及各項稅款，共約134萬元，長期拒不繳納，被行政執行署彰化分署強制執行。經過多次傳喚未果後，彰化分署終於在第二輪次拘提時成功拘捕羅男，並向法院聲請管收3個月獲准。

彰化分署表示，58歲的羅男身為公司負責人，長期抗拒繳納應負擔的費用，甚至在執行過程中將公司資金轉移他處，企圖逃避繳款。經查，羅男於去年收到500萬元工程款支票，卻把款項轉至其子經營的公司，未用在清償所欠款項，再查，羅男公司在過去一年營業額高達1300萬元，且擁有不少高價設備，但羅男對於這些財產的去向始終無法交代清楚，法院據此認定其行為已達到管收的標準。

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在被拘提後，羅男的子女為免爸爸繼續被關押，立即與彰化分署協商分期償還方案，並於第三天繳納了40萬元，提供房產作為擔保，最終成功讓羅男重獲自由。

彰化分署提醒，義務人若收到通知應立即繳納，切勿以脫產方式規避執行，以免面臨拘提、管收等強制處分，得不償失。另外，若有接獲彰化分署傳繳通知，切勿自行認定是詐騙集團所為，置之不理，有疑慮，民眾可自行上網查詢彰化分署電話號碼，撥打電話與承辦人員連繫，誠實繳納公法上稅費，避免帶來不必要的困擾。

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