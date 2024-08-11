救到了！25人揪團桃園復興溯溪 她跌倒尾椎受傷走不動

周婦與友人至桃園復興後山的寶里苦溪溯溪不慎跌倒，消防救護人員搬運救援。（記者李容萍翻攝）

2024/08/11 17:07

〔記者李容萍／桃園報導〕基隆市一名63歲周姓婦人，昨（10）日揪團與友人一行共25人，前往桃園市復興區後山的寶里苦溪戶外溯溪，周婦於途中不慎踩石跌倒，造成尾椎受傷無法行走，經友人攙扶協助及打電話向消防局119勤務指揮中心求助，消防局第四大隊巴陵分隊救援人員趕到初步治療處置後，利用長背板和繩索搬運至台7線道路，由救護車將周婦送醫後轉送北部醫院繼續治療。

第四大隊今日表示，周婦與友人參加25人揪團，前往復興區高義里寶里苦溪溯溪遊玩，一行人搭車前往台7 線，沿石路走400公尺至寶里苦溪，溯溪至中午途中，周婦不慎跌倒尾椎受傷疼痛，無法動彈，友人攙扶背負協助朝台7線走出。

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巴陵分隊昨日中午12點33分接獲指揮中心通報，共報出動救護人員8人前往救援，各式救援車輛5輛，救援人員進入溯溪地點，並在下午1點53分成功接觸受傷的周婦，與周女會合初步治療處理，再合力將周婦利用繩索、背板搬運出溪谷救援，花費3小時將周婦搬運至台7線道路，再由救護車送醫治療。

據了解，周婦因尾椎受傷住院治療，之後轉送北部醫院由家人照顧住院治療，沒有生命危險，救護人員完成任務。

第四大隊大隊長陳莉婷表示，民眾登山、溯溪應檢視自身裝備、補給品是否齊全，身體體能狀況是否能負荷，並且留意天氣狀況，勿進入危險水域戲水。

周婦與友人至桃園復興後山的寶里苦溪溯溪不慎跌倒，消防救護人員搬運救援。（記者李容萍翻攝）

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