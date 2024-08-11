鬼月偷香油錢 潮州警3小時破案

警方立即調閱監視器發現是轄區內慣犯曾嫌。（圖由警方提供）

2024/08/11 16:20

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣竹田鄉双福宮遭不明人士竊取香油錢，警方獲報到場查看監視器畫面並立即處置，處理的警員陳彥君及盧俊宏隨即認出該男子為管區內慣犯，當天下午即前往該男子住處將其帶返所說明，在3小時內就迅速偵破案件。

民俗月行徑忌張狂，但這名49歲曾姓男子，昨天穿著雨衣騎乘自行車，進入該廟內用尼龍線黏雙面膠方式竊取香油錢100元，離去時卻與廟方前主委擦肩而過，前主委驚覺怎麼有人會穿雨衣進廟拜拜，發現有異立即報警處理。

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警方獲報，由竹田所員警陳彥君及盧俊宏到場處理，立即調閱廟內監視器，發現是轄區內的慣竊曾男，早上10多獲報，下午1點即前前往該男子住處將其帶返所說明，曾嫌在警方上門還穿著與作案時相同的雨衣出沒，他眼見警方上門，只能坦承犯行，全案將曾嫌依竊盜罪函送屏東地檢署偵辦。

廟方對於竹田警方認真辦案之效率感到肯定，頻頻感謝警方，並於廟方臉書貼文表示感謝。潮州警分局呼籲宮廟加裝監視系統及加強功德箱防護設備，以免成為宵小覬覦的目標，警方亦將加強轄區巡邏，維護民眾財產安全。

警方立即調閱監視器發現是轄區內慣犯曾嫌。（圖由警方提供）

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