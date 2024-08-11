為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    台南機車虎爸半路丟包兒遭網舉發 警追到人查辦

    網友舉發10日晚間有一名騎機車的虎爸涉把兒子丟包在路旁，男童（右下方）坐在人行道，虎爸機車（圖中）也騎到前方人行道回頭看男童。（圖：取自網路社群社會事新聞影音）

    網友舉發10日晚間有一名騎機車的虎爸涉把兒子丟包在路旁，男童（右下方）坐在人行道，虎爸機車（圖中）也騎到前方人行道回頭看男童。（圖：取自網路社群社會事新聞影音）

    2024/08/11 16:41

    首次上稿15:43
    更新時間16:41（更新案情）

    〔記者王俊忠／台南報導〕有網友在網路社群po出一段影音指，10日晚間7點半許在台南市東區東門路3段馬路旁，有1名騎機車的虎爸疑在路口停等紅燈時當街將兒子拉下機車、丟包在路邊，男童就坐在人行道上，待綠燈時，所有車輛起步，虎爸把機車往前騎到路旁，並回頭看男童，舉發虎爸丟包孩子的不當行徑。

    對此，事發地點的轄區南市警一分局表示，有關網友檢舉有民眾當街將小孩拉下機車丟在路邊情事，一分局警方清查並未接獲有民眾報案的紀錄，已積極調閱相關監視器影像，全力查明這名涉丟包孩子的家長，並通知家長出面說明。

    警方於11日下午2點許通知這名虎爸到案說明、釐清案情。據警方了解，這名父親因一時管教生氣失慮，未考量孩童跌坐在路旁有危險性；同時調閱附近店家監視器影像看見10日晚間坐在路旁的男童，不久就爬起身、走向父親坐上機車，父子隨即共乘機車離去。

    警方並檢視男童身上無任何明顯傷勢，並對孩童父親約制告誡後，由警分局進行兒少保護通報，後續交由社會局社工進行訪視評估男童受照顧的情形。

    南市警一分局呼籲，管教兒童少年若有涉及不當情事，會涉嫌違反兒童及少年福利與權益保障法第49條規定。民眾若有發現相關狀況，請即時撥打報案電話110舉報，以保障兒少權益和安全。

    h4>☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    南市一分局警方循線通知涉嫌半路丟包兒子的虎爸到案說明。（圖：警方提供）

    南市一分局警方循線通知涉嫌半路丟包兒子的虎爸到案說明。（圖：警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播