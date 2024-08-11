台南機車虎爸半路丟包兒遭網舉發 警追到人查辦

網友舉發10日晚間有一名騎機車的虎爸涉把兒子丟包在路旁，男童（右下方）坐在人行道，虎爸機車（圖中）也騎到前方人行道回頭看男童。（圖：取自網路社群社會事新聞影音）

2024/08/11 16:41

首次上稿15:43

更新時間16:41（更新案情）

〔記者王俊忠／台南報導〕有網友在網路社群po出一段影音指，10日晚間7點半許在台南市東區東門路3段馬路旁，有1名騎機車的虎爸疑在路口停等紅燈時當街將兒子拉下機車、丟包在路邊，男童就坐在人行道上，待綠燈時，所有車輛起步，虎爸把機車往前騎到路旁，並回頭看男童，舉發虎爸丟包孩子的不當行徑。

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對此，事發地點的轄區南市警一分局表示，有關網友檢舉有民眾當街將小孩拉下機車丟在路邊情事，一分局警方清查並未接獲有民眾報案的紀錄，已積極調閱相關監視器影像，全力查明這名涉丟包孩子的家長，並通知家長出面說明。

警方於11日下午2點許通知這名虎爸到案說明、釐清案情。據警方了解，這名父親因一時管教生氣失慮，未考量孩童跌坐在路旁有危險性；同時調閱附近店家監視器影像看見10日晚間坐在路旁的男童，不久就爬起身、走向父親坐上機車，父子隨即共乘機車離去。

警方並檢視男童身上無任何明顯傷勢，並對孩童父親約制告誡後，由警分局進行兒少保護通報，後續交由社會局社工進行訪視評估男童受照顧的情形。

南市警一分局呼籲，管教兒童少年若有涉及不當情事，會涉嫌違反兒童及少年福利與權益保障法第49條規定。民眾若有發現相關狀況，請即時撥打報案電話110舉報，以保障兒少權益和安全。

h4>☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

南市一分局警方循線通知涉嫌半路丟包兒子的虎爸到案說明。（圖：警方提供）

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