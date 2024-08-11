「黃金儲值」是投資新方式？ 6旬婦買1.7公斤黃金險被騙

員警向王婦勸說。（記者王冠仁翻攝）

2024/08/11 14:39

〔記者王冠仁／台北報導〕王姓婦人落入詐騙集團假投資的圈套，詐團謊稱現在可以用「黃金儲值」的方式來投資，未來獲利翻倍；王不察，跑到住家附近台灣銀行，打算花434萬購買1.7公斤的黃金，行員詢問用途她卻說不清，隨即通報駐守的保七總隊第一大隊警方。員警釐清始末，發現她落入詐團陷阱，苦口婆心勸說，她這才大夢初醒。

保七總隊第一大隊今天公布此次詐騙集團行騙的手法，同時也再次呼籲，詐騙集團利用LINE通訊軟體成立投資社群，以「高獲利、零風險」等話術誘惑民眾出金投資案件層出不窮，請民眾投資時，務必提高警覺，再三留意，匯款前應多方查證，以免上當受騙。

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警方調查，王姓婦人在今年4月時，透過手機通訊軟體，輾轉加入「鼎元國際｣投資群組；王當下就被對方騙得團團轉，已經匯出2筆款項。不過，詐團疑似因為帳戶被列為警示帳戶，於是改變行騙手法，隨即又向她「洗腦」，謊稱現在可以用「黃金儲值」的方式來投資。

詐團謊稱，會派取「理財專員」向王收取實體黃金，屆時會幫她「儲值」，就可以進行投資。詐團還謊稱，這是「內線交易」，購買黃金時不可透露實情，要謊稱是準備給兒子結婚所用。

王上當，跑到住家附近的台灣銀行台南分行，向行員表示要花434萬購買1.7公斤的黃金；行員詢問用途，她也謊稱是兒子結婚要用，但行員再追問相關細節，發現有異，隨即通報保七警方。

警方追查，發現自從4月至本月上旬，王已經匯款2筆，詐團還以現金儲值的方式，先後8次向王騙走5百萬款項；詐團食髓知味，又編理由以「黃金儲值」的方式行騙。

警方為了幫助王清醒，隨即查詢當初她匯款的帳戶，都已列為警示帳戶，同時還拿出過往相關的詐騙新聞向她勸說，她這才發現自己上當。

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王婦花434萬購買1.7公斤的黃金。（記者王冠仁翻攝）

詐團以「黃金儲值」的方式向王婦行騙。（記者王冠仁翻攝）

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