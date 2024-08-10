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不想收罰單 花蓮男子躲卡車底遭壓

男子鑽車底，卻意外被滑動的車輛輾壓手部。（民眾提供）

男子鑽車底，卻意外被滑動的車輛輾壓手部。（民眾提供）

2024/08/10 14:29

〔記者劉人瑋／台東報導〕今天凌晨3時40分左右，池上鄉發生一起卡車壓人事故，被壓的還是駕駛自己。原來是住在花蓮、年約60歲的黃男，因卡車未掛車牌被攔停，哀求警員別開單未果就躲車底，想不到被卡車壓到手超過10分鐘，黃男奇蹟似的只有擦傷，但罰單照樣要收。

台東警方今凌晨3時許接受花蓮警方通報，一輛未懸掛車牌的大卡車往池上方向行駛，台東警方遂於台9線上攔檢黃男駕駛的21噸大卡車。

黃男自稱是將車牌註銷後仍開車載送秧苗往返池上、花蓮富里，「日子真的不好過，希望警察大人能放一馬」，但由於為通報案件且已攔停又有違規事實，警方也只能公事公辦，見討價還價未果，黃男突鑽到車底躲藏不肯出來，只是黃男忘記拉手煞車，卡車突然滑動壓住其右手後停下，痛得黃男大叫。

劇變驟起，眾人無不驚恐，報請消防隊協助脫困。只是卡車實在太重，警消陸續派出池上、關山器材車、救護車，卡車仍紋風不動，最後是請義消出動大型吊車才將卡車輪胎吊離地面，使其脫困。

但十分神奇的是，院方檢查後，黃男手臂骨骼完全無損，只有破皮，打了針破傷風即出院。在警方為其製作筆錄後通知其子領回，但折騰許久還受皮肉之苦，紅單照開，至少命保住了。

男子鑽車底，卻意外被滑動的車輛輾壓手部。（民眾提供）

男子鑽車底，卻意外被滑動的車輛輾壓手部。（民眾提供）

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