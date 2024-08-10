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莫名出現「乾爹」問包養價碼 竟是男友前任的報復

女子小薇的個資被公布在包養網站，檢警查出是她男友的前女友搞的鬼。（翻攝包養網站）

女子小薇的個資被公布在包養網站，檢警查出是她男友的前女友搞的鬼。（翻攝包養網站）

2024/08/10 11:49

〔記者黃佳琳／高雄報導〕24歲羅姓女子與劉姓男子分手後，疑似為了奪回前男友的心，竟盜取劉男現任女友小薇（化名）的照片，在包養網站公開找尋「乾爹」，小薇被「乾爹」騷擾報警，檢警透過IP位址揪出幕後使者竟是羅女，法官依違反個資法判刑4月，另須賠償劉男和小薇共30萬元。

判決指出，2022年5月19日，暱稱「PONY」的女網友在包養網站上，刊登4張個人生活照，並附上IG帳號連結，留下「為單身大學在學學生」、「沒接的話可能在上課，也可以從instagram直接私訊我」、「期待短期約會模式，小小願望是喜歡有人接送的感覺，喜歡的話可以先打電話聽聽我聲音唷」等文字。

訊息發布後，小薇和劉姓男友接獲數通陌生男子來電和私訊，詢問小薇的包養價碼多少錢，小薇一開始以為是惡作劇電話，後來在「無緣的乾爹」告知下，小薇才驚覺自己的個人訊息竟被公開在包養網站，她趕緊截圖報警求援。

警方根據IP位址，查出散布小薇個資的人是羅女，經查訪她的身分，發現她竟是劉男的前女友；檢方偵辦時，羅女否認涉案，卻無法說清楚為何自己的電腦IP會出現在包養網站並張貼小薇尋求乾爹的訊息，檢方不採信她的說詞起訴後，羅女在法院審理時改口坦承犯行，被法官依違反個資法判刑4月定讞。

劉男和小薇另提民事告訴求償500萬元，高雄簡易庭審理時，羅女雖然承認犯行，但辯稱劉男有對她家暴，不應該賠這麼多錢，法官根劉男和小薇受侵害程度，判羅女應賠30萬元，可上訴。

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