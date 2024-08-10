黃金價高揪囤購？員警及時勸阻 婦人免失鉅金

王姓婦人提領四百餘萬元欲購買黃金被警方攔阻。（記者劉慶侯翻攝）

2024/08/10 09:18

〔記者劉慶侯／台北報導〕台南市62歲王姓婦人掉進了詐騙集團「LINE投資詐騙」陷阱，先後已被騙走逾500萬元，近日又以國際情勢緊張，要求王婦到台灣銀行領款購囤價值約470萬元的1.7公斤黃金，由於黃金價格居高不下，引起台銀行員和保七駐衛員警懷疑，終於及時阻止，幫王婦保住鉅款。

警政署保七總隊表示，家住台南的王婦是月前透過LINE聊天室，被鼓動加人帳號為「鼎元國際」股票投資的群組，在對方不斷哄騙下，陸續以匯款及面交現金儲值方式，交付約500萬元款項。

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日前，對方又以國際情勢緊張等話術，表示應該購買黃金投資和避險，並利用群組聊天室教導對方如何向銀行價購，以便日後再行轉現投資。

王婦覺得對方說的有理有據，於是趕赴台灣銀行台南分行領款欲囤1.7公斤黃金，由於黃金近年價格居高不下，引起台銀行員、政風人員及保七駐衛員警，紛紛上前關懷和詢問。

王婦在查詢中，承認購買1.7公斤的黃金是準備用來交付投資，警方轉而再要求她出示投資群組對話內容，結果證實就是一宗假投資的詐欺案。經保七員警不斷向王婦勸說，耐心苦勸約一個多小時後，王婦才驚覺遭詐騙，停止黃金購買作業。

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王姓婦人提領四百餘萬元欲購買黃金被警方攔阻。（記者劉慶侯翻攝）

詐騙集團誆騙王婦要求投資屯購黃金。（記者劉慶侯翻攝）

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