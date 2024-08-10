為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

黃金價高揪囤購？員警及時勸阻 婦人免失鉅金

王姓婦人提領四百餘萬元欲購買黃金被警方攔阻。（記者劉慶侯翻攝）

王姓婦人提領四百餘萬元欲購買黃金被警方攔阻。（記者劉慶侯翻攝）

2024/08/10 09:18

〔記者劉慶侯／台北報導〕台南市62歲王姓婦人掉進了詐騙集團「LINE投資詐騙」陷阱，先後已被騙走逾500萬元，近日又以國際情勢緊張，要求王婦到台灣銀行領款購囤價值約470萬元的1.7公斤黃金，由於黃金價格居高不下，引起台銀行員和保七駐衛員警懷疑，終於及時阻止，幫王婦保住鉅款。

警政署保七總隊表示，家住台南的王婦是月前透過LINE聊天室，被鼓動加人帳號為「鼎元國際」股票投資的群組，在對方不斷哄騙下，陸續以匯款及面交現金儲值方式，交付約500萬元款項。

日前，對方又以國際情勢緊張等話術，表示應該購買黃金投資和避險，並利用群組聊天室教導對方如何向銀行價購，以便日後再行轉現投資。

王婦覺得對方說的有理有據，於是趕赴台灣銀行台南分行領款欲囤1.7公斤黃金，由於黃金近年價格居高不下，引起台銀行員、政風人員及保七駐衛員警，紛紛上前關懷和詢問。

王婦在查詢中，承認購買1.7公斤的黃金是準備用來交付投資，警方轉而再要求她出示投資群組對話內容，結果證實就是一宗假投資的詐欺案。經保七員警不斷向王婦勸說，耐心苦勸約一個多小時後，王婦才驚覺遭詐騙，停止黃金購買作業。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

王姓婦人提領四百餘萬元欲購買黃金被警方攔阻。（記者劉慶侯翻攝）

王姓婦人提領四百餘萬元欲購買黃金被警方攔阻。（記者劉慶侯翻攝）

詐騙集團誆騙王婦要求投資屯購黃金。（記者劉慶侯翻攝）

詐騙集團誆騙王婦要求投資屯購黃金。（記者劉慶侯翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
詐騙撈破億元要關12年、罰3億 基隆檢察長上電視開講新法重點
2024/08/08 19:54

詐騙撈破億元要關12年、罰3億 基隆檢察長上電視開講新法重點
台美聯手殲滅4座跨境詐欺機房 阻斷每天126萬通詐騙電話
2024/08/09 16:53

台美聯手殲滅4座跨境詐欺機房 阻斷每天126萬通詐騙電話

《趕蛇5健康 帶狀疱疹衛教講座》免費活動快來報名！
卓榮泰指明年大幅增加打詐預算 藍委：獲致的成效要向人民交代
2024/08/09 14:59

卓榮泰指明年大幅增加打詐預算 藍委：獲致的成效要向人民交代
20台灣詐團成員「坐桶子」偷渡 船艙內缺氧未出港就急喊救命
2024/08/08 12:00

20台灣詐團成員「坐桶子」偷渡 船艙內缺氧未出港就急喊救命

白冰冰直播忘開濾鏡 素顏膚況驚眾人
散步也能遇車手！台南警六分局偵查隊長 機警破60萬詐騙案
2024/08/09 16:50

散步也能遇車手！台南警六分局偵查隊長 機警破60萬詐騙案
設刑房凌虐小弟！車手水房集團被搗破 天道盟組長等8人收押
2024/08/09 12:50

設刑房凌虐小弟！車手水房集團被搗破 天道盟組長等8人收押
社會今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播