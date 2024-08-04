酒駕男遇攔檢怕被抓 竟騎車逃回家還打傷警察

基隆地院近日審結，認定陳男觸犯公共危險及妨害公務罪，分別判處5月、1年徒刑。（記者吳昇儒攝）

2024/08/04 15:51

〔記者吳昇儒／基隆報導〕陳姓男子去年7月4日晚間酒後騎乘機車在基隆市源遠路等待紅燈，因未開車燈被方警攔停。不料，陳男騎車狂飆，騎住處停車場，以回到家為由拒絕酒測，更動手推警，造成員警受傷，被依妨害公務罪送辦，其酒測值也高達0.39毫克。基隆地院審結，認定陳男觸犯公共危險及妨害公務罪，分別判處5月、1年徒刑。

陳男於案發當日騎乘機車行經巷口時，被巡邏經過的碇內派出所警員發現他未開啟車燈，且行車搖晃，便靠近查看，卻聞到濃濃的酒味，懷疑陳男酒後駕車，隨即要求陳男停車。但他卻加速逃離，直接騎往住處停車場。

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員警在停車場攔下陳男後，他卻稱已經到家，不願意配合酒測；警方要對他開出拒測罰單時，陳男又不願配合，甚至以身體衝撞、徒手推擠及拉扯兩名警員，導致二人受傷。

陳、郭二員當場將陳姓男子逮捕，並帶回派出所進行酒測，其酒測值達0.39毫克。警詢後，依涉犯公共危險罪及妨害公務罪將陳男移送辦。

法官查看警方提供的密錄器後，認為員警全程都跟著陳男，並沒有時間讓他到家後再飲酒的情形，因此認定陳男觸犯公共危險罪；此外，陳男攻擊執行公務的2名警員，已觸犯妨害公務罪，故分別判處有期徒刑5月、1年。

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