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7旬翁突倒下失去呼吸心跳 巡邏警實施CPR救命

新北市中和警分局錦和派出所員警劉宇傑、廖沅鈺巡邏經過中和圓通路時，發現70歲賴姓老翁倒臥在地失去呼吸心跳 ，隨即實施CPR心肺復甦術。（記者陸運鋒翻攝）

新北市中和警分局錦和派出所員警劉宇傑、廖沅鈺巡邏經過中和圓通路時，發現70歲賴姓老翁倒臥在地失去呼吸心跳 ，隨即實施CPR心肺復甦術。（記者陸運鋒翻攝）

2024/08/04 12:34

〔記者陸運鋒／新北報導〕炎炎夏日注意自身安全！新北市賴姓老翁步行中和區圓通路時，突然昏倒失去呼吸心跳，正好巡邏的派出所2名員警見狀後，趕緊停車上前實施CPR心肺復甦術，並通報救護人員前來接手急救，經緊急送醫救治，成功救回賴翁一條寶貴生命。

警方調查，中和警分局錦和派出所員警劉宇傑、廖沅鈺昨天早上10時許，巡邏經過中和圓通路397號前時，發現有民眾呼救，隨即下車查看，才了解是一名70歲賴姓老翁，疑因病發暈厥在騎樓，且已經沒有呼吸心跳。

警方表示，事發後立即通報119前來，同時由廖員實施CPR進行急救，經過2分多鐘後，救護人員抵達接手，持續CPR並輔以電擊，隨後將其送往衛福部立雙和醫院救治，經醫院搶救後，賴翁已逐漸恢復意識，成功挽回一命。

據了解，劉、廖2警畢業後，均分發至中和警分局錦和派出所，而2人第一次遇到這樣的事件，當下腦袋一片空白，一心只想救回眼前的生命，所幸最後是圓滿的結局。

警方呼籲，民眾如果發現有身體不適者，第一時間應立即撥打119求救，也可就近至警察機關尋求協助，冷靜依循救護人員的指引施行急救，提升存活機會。

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