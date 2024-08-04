為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

中市警執行「淨牌專案」 8月起加強查緝偽造車牌

台中市警察局執行「淨牌專案」， 8月起加強查緝偽造車牌。（民眾提供）

台中市警察局執行「淨牌專案」， 8月起加強查緝偽造車牌。（民眾提供）

2024/08/04 09:33

〔記者歐素美／台中報導〕台中市清水區1名40歲陳姓男子，購買二手轎車，因未繳貸款，為規避銀行施吊，竟意想天開在網路購買廠牌、車款、顏色相符偽造車牌，以為不易查覺，行駛2天即遭清水警分局員警巡邏發現查獲，陳男一度以為懸掛偽造車牌只是單純違規，警方並在車內查獲K他命等毒品，陳男調查後依偽造特種文書罪嫌等移送台中地檢署偵辦。

另有22歲李男，日前因違規超速遭吊扣車牌，同樣在網路購買廠牌、車款、顏色相符偽造車牌懸掛行駛，行經沙鹿區沙田路與天仁街口時，遭清水警分局巡邏警發現查獲並依法移送台中地檢署偵辦。

清水警分局表示，由於近期偽變造汽車號牌案件日益增多，影響民眾權益甚鉅，為有效遏止此行為，台中市警察局規劃從8月1日起為期1個月實施「淨牌專案」勤務，清水警方將加強規劃攔檢稽查勤務加強取締及查緝，積極維護民眾權益及治、交安環境。

淨牌專案主要取締對象，以懸掛假車牌（偽造、變造或蒙領之牌照）、未懸掛號牌、號牌吊扣期間駕車或使用註銷車牌等重大違規等行為；清水警分局今年1-7月取締「淨牌」舉發違規共計126件；另查獲懸掛偽造車牌依偽造特種文書罪嫌移送案件，共計7件7人。

清水警分局呼籲民眾，勿訂購懸掛偽造車牌使用，依據道路交通管理處罰條例第12條第1項第3款規定，使用偽（變）造或矇領的牌照，可處3,600元以上、1萬800元以下罰鍰，並禁止其行駛，汽車當場移置保管及扣繳牌照。行為人另涉犯刑法第212條偽造特種文書罪，依法移（函）送台中地方檢察署偵辦。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
查掛假車牌 台中啟動淨牌專案
2024/08/02 05:30

查掛假車牌 台中啟動淨牌專案
警察也怕被偷車？新竹警分局前賓士車與警用機車鎖一起 民眾好奇
2024/05/13 16:26

警察也怕被偷車？新竹警分局前賓士車與警用機車鎖一起 民眾好奇

亞灣AI外溢效應 小港公園輕豪宅當紅
掛假車牌害真車主挨罰！中市警局今起實施為期1個月「淨牌專案」
2024/08/01 10:00

掛假車牌害真車主挨罰！中市警局今起實施為期1個月「淨牌專案」
淨牌專案 逮125名逃繳過路費國道慣犯
2015/11/06 18:26

淨牌專案 逮125名逃繳過路費國道慣犯

挺選手拚好運 天天投票抽大獎！
社會今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播