中市警執行「淨牌專案」 8月起加強查緝偽造車牌

台中市警察局執行「淨牌專案」， 8月起加強查緝偽造車牌。（民眾提供）

2024/08/04 09:33

〔記者歐素美／台中報導〕台中市清水區1名40歲陳姓男子，購買二手轎車，因未繳貸款，為規避銀行施吊，竟意想天開在網路購買廠牌、車款、顏色相符偽造車牌，以為不易查覺，行駛2天即遭清水警分局員警巡邏發現查獲，陳男一度以為懸掛偽造車牌只是單純違規，警方並在車內查獲K他命等毒品，陳男調查後依偽造特種文書罪嫌等移送台中地檢署偵辦。

另有22歲李男，日前因違規超速遭吊扣車牌，同樣在網路購買廠牌、車款、顏色相符偽造車牌懸掛行駛，行經沙鹿區沙田路與天仁街口時，遭清水警分局巡邏警發現查獲並依法移送台中地檢署偵辦。

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清水警分局表示，由於近期偽變造汽車號牌案件日益增多，影響民眾權益甚鉅，為有效遏止此行為，台中市警察局規劃從8月1日起為期1個月實施「淨牌專案」勤務，清水警方將加強規劃攔檢稽查勤務加強取締及查緝，積極維護民眾權益及治、交安環境。

淨牌專案主要取締對象，以懸掛假車牌（偽造、變造或蒙領之牌照）、未懸掛號牌、號牌吊扣期間駕車或使用註銷車牌等重大違規等行為；清水警分局今年1-7月取締「淨牌」舉發違規共計126件；另查獲懸掛偽造車牌依偽造特種文書罪嫌移送案件，共計7件7人。

清水警分局呼籲民眾，勿訂購懸掛偽造車牌使用，依據道路交通管理處罰條例第12條第1項第3款規定，使用偽（變）造或矇領的牌照，可處3,600元以上、1萬800元以下罰鍰，並禁止其行駛，汽車當場移置保管及扣繳牌照。行為人另涉犯刑法第212條偽造特種文書罪，依法移（函）送台中地方檢察署偵辦。

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