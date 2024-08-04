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咖啡、巧克力、郵票都能包含毒品 台東毒防中心宣導學子勿隨意服用

新興毒品無奇不有，偽裝成咖啡、奶茶、布丁、彩虹菸等等。（記者黃明堂攝）

新興毒品無奇不有，偽裝成咖啡、奶茶、布丁、彩虹菸等等。（記者黃明堂攝）

2024/08/04 09:32

〔記者黃明堂／台東報導〕新興毒品無奇不有，咖啡包、巧克力、郵票、布丁、果凍、巧克力都可能是毒品的偽裝，暑假期間特別容易被青少年接觸到，成為吸毒的入門；台東衛生局毒防中心特別利用籃球賽等場合，向學子們介紹琳瑯滿目的新興毒品，認識它們，進而拒絕它們。

市面上流竄一種稱為彩虹菸的毒品，又名K菸，摻有K他命、搖頭丸、卡西酮類物質，色彩繽紛吸引年輕人目光，市面上搶手。

神仙水俗稱液態快樂丸，又名迷姦水、G水，會產生暈眩，昏迷、痙癴性肌肉收縮、代謝性鹼中毒等症狀，伴隨幻覺及短暫記憶喪失，常被用於性犯罪，列為約會強暴藥物。

毒郵票的型態之一是將又名開心紙的NBOME毒品溶解後，膠水般的溶液塗在郵票表面，含在舌底一會，可產生迷幻，心跳加速等興奮感，攝入少量可導致抽筋幻覺；型態二是將可食用糥米紙製成郵票，泡在類二級及類三級毒品，乾燥後含在口內即可服用，攜帶方便，夜店常見。

台東縣毒品防制中心說，毒品的偽裝已無奇不有，包裝新穎，很容易吸引年輕人，像咖啡包、布丁、奶茶、巧克力、果凍、彩虹菸等等，外觀像食品，如果一時好奇，或受陌生人贈送，很可能就踏進毒品世界，或者成為性犯罪被害人，所以千萬不要接觸，特別是暑假期間，在夜店等娛樂場所，千萬不要拿取這類物品。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

新興毒品無奇不有，偽裝成咖啡、奶茶、布丁、彩虹菸等等。（記者黃明堂攝）

新興毒品無奇不有，偽裝成咖啡、奶茶、布丁、彩虹菸等等。（記者黃明堂攝）

台東縣毒防中心人員暑假期間利用青少年聚集場合，宣導勿接觸新興毒品。（記者黃明堂攝）

台東縣毒防中心人員暑假期間利用青少年聚集場合，宣導勿接觸新興毒品。（記者黃明堂攝）

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