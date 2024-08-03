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遶境貨車社子島撞圍牆 3重傷5輕傷送醫急救

遶境小貨車在社子島島頭公園撞上圍牆，後車斗6男2女摔傷。（記者劉慶侯翻攝）

遶境小貨車在社子島島頭公園撞上圍牆，後車斗6男2女摔傷。（記者劉慶侯翻攝）

2024/08/03 22:37

首次上稿 21:50
更新時間 22:37

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市社子島百年軒社南安社今天遶境，車隊晚間行經社子島島頭公園時，一輛小貨車撞上圍牆，站在車斗6男2女摔傷。

警方說，台北市士林區南安社今天遶境，車隊今晚8點14分左右行經社子島島頭公園，一輛滿載工作人員的發財車撞向路邊圍牆，站在後車斗上6男2女重心不穩摔傷。

台北市消防局獲報遣指揮車3輛、消防車4輛、救護車7輛到場救援，經確認傷患8人，大多是年輕人，立即啟動大傷機制，並通知警察局、EOC、EMOC、衛生局共同調查。

警方說，傷者為：

1.男性15歲，意識不清，送新光醫院。
2.男性15歲，意識不清、右手封閉性骨折，送榮總醫院。
3.男性30歲，意識不清，送振興醫院。
4.男性12歲，意識清楚、左大腿封閉性骨折，送新光醫院。
5.男性13歲，意識清楚、右大腿封閉性骨折，送馬偕醫院。
6.女性18歲，意識清楚、右大腿封閉性骨折，送振興醫院。
7.男性13歲，意識清楚、全身大面積擦傷，送台大醫院。
8.女性17歲，意識清楚、右大腿封閉性骨折，送榮總醫院。

目前送醫傷者有3人受重傷，其餘無性命之虞，都不是工作人員。19歲林姓小貨車駕駛酒測值0，並無酒駕情形，他供稱車輛老舊，疑機械失靈導致失控；詳情仍待警方查釐清。

消防人員到場救援。（記者劉慶侯翻攝）

消防人員到場救援。（記者劉慶侯翻攝）

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