台客又失格？日本車站行李堆放照瘋傳 日作家點出「大地雷」

有網友拍下台灣人將行李堆放電梯前的照片。（取自臉書社團京都自由行究極攻略）

有網友日前在臉書社團發文，表示在人來人往的日本京都車站發現台灣人將行李堆放電梯口，人就不見了。相關照片在網路瘋傳引發台灣網友批評「丟臉」。對此，日本部落客、作家「日本人的歐吉桑」表示，這件事對日本人來說，應該會有很大的意見分歧，不一定算是一種「迷惑行為」（給他人添麻煩的行為）。他也建議，在日本社會要避免糾紛，「展現自律與秩序感」（せいりせいとん）的觀念非常有用，只要日本人知道有你好好關心周圍環境、有整理過，就不會產生麻煩；反之，可能就會招來不好的態度。

有網友去年12月在臉書社團PO出京都車站看到的景象，只見在電梯口有大量行李箱堆放，上面還貼著印有「台灣」的貼紙，物主卻不知去向，不少網友看了直呼「真丟臉」、「還敢貼貼紙」、「還敢說中國人素質低」。

請繼續往下閱讀...

對此，粉專「日本人的歐吉桑」今（9）日特別發文討論此事。他表示，對台灣人來說，這應該算是「迷惑行為」，但他猜測，這對日本人來說，意見分歧會很大。依照他的看法，這對日本人來說，應該還在勉強可以接受的範圍，因為看得出來行李有儘量整理、儘量照顧到周圍環境。他指出，就算是沒有遵守禮儀的行為，只要有整理的痕跡，日本人多半會接受。

他舉例表示，電車內有乘客帶著很多行李箱，確實影響到其他乘客，但是只要看得出來他有好好照顧，一直展現出關心周圍的環境的樣子，那就很少有人會生氣。所以如果照片裡的行李箱沒有好好排列，是沒有規律的擺放的話，日本人一定會生氣。不過，照片裡的行李箱看得出來有努力好好排列，所以對日本人來說不一定算是「迷惑行為」。

「日本人的歐吉桑」指出，對日本人來說，「迷惑行為」就是有打擾到別人的權益，例如阻礙到人流動線等，而照片中的行李好像沒有影響到別人的動作，看得出來有儘量避開按鈕跟出入口，所以只有看這照片判斷的話，不一定算是「迷惑行為」，只是臨時擺放的話，他相信應該很多日本人會接受。

最後，他也表示，想在日本順順利利的旅遊、避免糾紛的話，「展現自律」的觀念非常有用：在公共地方臨時佔位子、交通工具上擋住別人、在店內妨礙別人，若是不小心做這些事情，也不用太擔心，只要對方看出有好好關心周圍環境跟整理、安置物品的樣子，絕對不會發生很麻煩的問題；反之若沒有展現出自律性，可能就會有日本人直接罵人，或展現不友善的態度了。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法