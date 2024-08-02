車手願賠償被害人換免囚 99萬分期8年太長法官判入獄

吳男分8年賠償葉姓夫妻，高等法院台中分院改判7月應入獄執行。（記者張瑞楨攝）

2024/08/02 21:34

〔記者張瑞楨／台中報導〕吳姓男子加入詐團當車手，向葉姓夫妻、許姓男子各取走99萬餘元與50萬元，全數轉交上級，分文未得就被警方攔查，他當場自首，一審依洗錢罪判8月，他上訴並與葉姓夫妻和解，願每月付1萬元全數賠償，聲明減刑免入獄之苦，二審卻認為，他分期長達99個月（逾8年），且尚未與許男和解，態度僅算「稍佳」，略減刑1月，不宜宣告緩刑，改判7月徒刑，應入獄執行。

判決書指出，高職畢業的吳男，去年6月13日上午，假冒投資公司「外派經理」，於苗栗縣向受股票投資詐欺的葉姓夫妻取款99萬餘元，當天下午於台北市，向同樣受騙的許姓男子取走50萬元，全數交在旁等候、身分不詳的「速吧陸」，自己分文未得，約3小時後，因形跡鬼祟被警察盤查，他當場坦承是車手，不料，苗栗地方法院雖以自首減刑，仍依洗錢罪判刑8月，併科罰金4萬元。

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吳男上訴二審，並於今年7月與葉姓夫妻和解，願每月1萬元，從8月10日起，分期賠償99萬餘元，他強調，自己剛退伍找不到工作，輕信詐欺集團謊言，誤認這是合法工作，他又擔心投資人萬一投資失利，會對他糾纏不清，才使用假名與假工作證，他現在已有水果批發工作，每月有3萬元收入，願盡力賠償被害人，請求從輕量刑。

高等法院台中分院二審認為，吳男價值觀念偏差，影響社會治安、金融秩序，雖自首坦承犯行，與葉姓夫妻和解，酌予減刑1個月，另外，他雖嘴巴說願意賠償損失50萬元的許男，但至今雙方尚未達成和解，這部分不能減刑。

至於為何僅減刑1個月，且不能緩刑？二審強調，吳男分期甚長（逾8年），吳男尚未履行賠償，葉姓夫妻也尚未獲得分文，法官強調，吳男犯罪侵害葉姓夫妻權益，本應負民事損害賠償之責，和解也只能說是負起該負的賠償之責而已，犯後態度頂多是「稍佳」，不宜宣告緩刑，改判徒刑7月，應入獄執行，罰金酌減1萬元，改判併科罰金3萬元，可上訴。

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